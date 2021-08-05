Тбилиси, 5 августа, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани поблагодарил правительство Бельгии за решение прислать в Грузию вакцину от COVID-19 в качестве гуманитарной помощи. Слова благодарности грузинский министр написал 4 августа в соцсети Twitter.

Вакцина

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Из Бельгии в Грузию решили прислать 86 400 доз препарата, разработанного компанией AstraZeneca.

«Ваша поддержка в этот тяжелый период пандемии очень важна для нас!» — написал Залкалиани.

Брюссель также решил направить вакцину Украине, Армении, странам Восточной Европы и Африки. Всего до конца текущего года Бельгия планирует в качестве гуманитарной помощи раздать другим странам 4 млн доз вакцин.

Стоит отметить, что вакцину Грузии ранее безвозмездно присылали Китай, Израиль, США, Польша, Румыния, Латвия и Эстония.