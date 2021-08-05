Москва, 5 августа, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали 24-летнего мужчину, по предварительным данным, сбросившего своего двухлетнего сына из окна пятого этажа в Москве. Об этом 5 августа сообщает телеграм-канал Life Shot.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Окно

Происшествие случилось на улице Шумилова. По данным канала, отец находился в неадекватном состоянии, схватил ребёнка и скинул из окна. Полицию и скорую помощь вызвала тёща, она находилась в соседней комнате.

Уточняется, что после случившегося мужчина покинул квартиру в трусах и футболке, через некоторое время его задержали возле дома. Подозреваемый не оказывал сопротивления и утверждал, что сыну было плохо, и таким образом он якобы хотел избавить его от страданий.

Ребёнка доставили в больницу в тяжёлом состоянии, ему оказывается помощь. Возбуждено уголовное дело.