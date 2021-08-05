Ижевск, 5 августа, 2021, 08:31 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались девять человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также восемь летальных случаев.

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Скончались женщины в возрасте 70, 72, 73, 76 лет и 81 года, а также мужчины в возрасте 67 и 75 лет, двое 68-летних мужчин. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1251 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 5 августа в регионе выявили 186 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 180 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 40 940 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 5879 жителей.

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