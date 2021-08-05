Париж, 5 августа, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Французский автопроизводитель Renault представил специальную версию модели Clio Lutecia Limited Edition. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба Renault Спецверсия модели Renault Clio Lutecia Limited Edition

Тираж нового автомобиля составляет 300 единиц. Все эти модели будут реализовываться исключительно на британском авторынке. Стоимость одного автомобиля равна 20 200 фунтов стерлингов (около 2,05 млн рублей).

Спецверсия разработана на основе модели Clio пятого поколения. Машина имеет уникальные дизайнерские элементы.

В качестве силового агрегата у Clio Lutecia Limited Edition стоит однолитровый трехцилиндровый мотор с турбонаддувом. Его максимальная производительность составляет 89 л. с. (160 Нм). На передние колеса крутящий момент от «движка» передаётся через шестискоростную механическую трансмиссию. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 12,2 секунды.

Ранее гендиректор корпорации Renault Лука де Мео на полях парламентских слушаний во Франции сообщил, что ситуация с нехваткой электронных компонентов для автомобилестроительной промышленности сохранится до следующего года. Он отметил, что дефицит стал следствием структурных проблем отрасли.

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