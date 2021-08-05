Пермь, 5 августа, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В Перми на скамье подсудимых окажутся четверо местных жителей. Молодые люди обвиняются в вооруженном нападении на прохожих, сообщает краевая прокуратура.

https://pixabay.com Наручники

Установлено, что в апреле-сентябре 2020 года группа пермяков совершала разбойные нападения на граждан на территории Орджоникидзевского района. В качестве жертв они выбирали людей, которые по их мнению, являются наркоманами. Нападения совершались по ночам. Банда применяла резиновые палки и наручники, а затем у беспомощного человека похищали имущество и деньги.

За совершение таких преступлений санкции статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») предусматривают до десяти лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.