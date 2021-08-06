Президент России Владимир Путин 5 августа провёл совещание с членами правительства, где был рассмотрен ряд актуальных вопросов социально-экономического развития страны. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

15:52 05.08.2021 В целом по России эпидемиологическая ситуация стабилизируется. Об этом 5 августа заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Читайте подробнее: Мурашко назвал регионы-лидеры по стабилизации ситуации с коронавирусом

15:53 05.08.2021 Президент начал совещание с проблемы противостояния эпидемии коронавируса. Доклад начал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

15:55 05.08.2021 Ряд регионов РФ вызывает в связи с эпидемией коронавируса особую тревогу на федеральном уровне. Об этом 5 августа заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Читайте подробнее: Мурашко перечислил регионы с худшей ситуацией по эпидемии коронавируса

16:00 05.08.2021 В настоящее время в стационарных условиях содержатся почти 200 тыс. болеющих коронавирусной инфекцией граждан России. Об этом 5 августа заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Читайте подробнее: Мурашко: коечных мест для больных коронавирусом достаточно

16:04 05.08.2021 По словам Путина, от коронавирусной темы все уже утомились. «Понятно, что все уже подустали от всех этих тем и разговоров на этот счёт. Тем не менее мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию»,— заявил он.

16:05 05.08.2021 На сегодняшний день ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизируется. Однако остаётся ряд регионов РФ, где положение дел с заболеваемостью вызывает беспокойство. Об этом 5 августа на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Читайте подробнее: Мурашко назвал регионы РФ, вызывающие беспокойство из-за ситуации с COVID

16:06 05.08.2021 В регионах России привились уже почти 39 млн человек. Об этом 5 августа заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Об этом: Мурашко назвал регионы-лидеры по вакцинации от коронавируса

16:11 05.08.2021 Вакцины от коронавируса в России становятся всё более доступными, их производство непрерывно расширяется. Об этом 5 августа заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Об этом: Мурашко: темпы вакцинации в России летом возросли в четыре раза

16:16 05.08.2021 Система Росгидромета дает высокоточные прогнозы относительно опасных природных явлений. Об этом 5 августа на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ заявил глава Минприроды Александр Козлов. Министр отметил, что в системе Росгидромета на данный момент трудится 36,8 тыс. человек. Подробности в материале: Глава Минприроды оценил точность прогнозов погоды в России

16:18 05.08.2021 Небывалые пожары и наводнения в последнее время связаны непосредственно с изменением климата в глобальных масштабах. Об этом 5 августа заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ. Читайте также: Путин объяснил масштабные пожары и паводки в России изменением климата

16:18 05.08.2021 Опыт регионов, которые хорошо показали себя в плане вакцинации от коронавируса, нужно применять по всей стране, заявил 5 августа президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства. Читайте также: Путин предложил внедрять по всей стране опыт лучших по вакцинации регионов

16:21 05.08.2021 Россия испытывает последствия изменения климата особенно сильно, но при этом до сих пор не обладает единой системой мониторинга состояния вечной мерзлоты. Об этом 5 августа заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ. Читайте подробнее: Путин обеспокоен слабым мониторингом состояния вечной мерзлоты

16:29 05.08.2021 Дополнительное финансирование разработок в России лекарств от тяжёлых инфекций поручил организовать президент страны Владимир Путин 5 августа на совещании с членами правительства. Подробности в материале: Путин поручил срочно выделить деньги под препараты от тяжёлых инфекций

16:30 05.08.2021 До 50 может увеличиться число банков, которые смогут работать на территориях России в сфере кредитования капитального ремонта. Об этом 5 августа заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Подробности в материале: В Минстрое предложили расширить число банков для кредитования капремонта

16:39 05.08.2021 Созданию инфраструктуры сотовой связи вдоль российских трасс мешает высокая стоимость подключения к электричеству станций. Об этом 5 августа заявил глава Минкомсвязи России Максут Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Читайте подробнее: Глава Минкомсвязи предложил Путину помочь операторам связи за счёт регионов

16:39 05.08.2021 Шесть регионов упомянул как особо отличившиеся с хорошей стороны в плане вакцинации от коронавирусной инфекции российский министр здравоохранения Михаил Мурашко 5 августа на заседании президента страны с членами правительства. Читайте также: Мурашко перечислил регионы, отличившиеся по вакцинации

16:39 05.08.2021 Комплексный мониторинг территорий вечной мерзлоты в России отсутствует. Об этом 5 августа на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ заявил глава Минприроды Александр Козлов. Обращая внимание на эту проблему, министр обратил внимание на масштабы этой территории в России, а также на число проживающих там граждан. Подробности в материале: В Минприроды заявили об отсутствии систем мониторинга вечной мерзлоты

16:40 05.08.2021 В России впервые создадут комплексную государственную систему мониторинга вечной мерзлоты. Об этом 5 августа на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ заявил глава Минприроды Александр Козлов. «Минприроды готово впервые создать комплексную государственную систему мониторинга. Она будет базироваться на наблюдательной сети Росгидромета», — сказал министр. Читайте подробнее: В Минприроды анонсировали начало мониторинга состояния вечной мерзлоты

16:48 05.08.2021 Семь регионов России обратили на себя внимание тревожной эпидемиологической ситуацией, заявил 5 августа российский министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президента страны с членами правительства. Об этом: Мурашко перечислил регионы, которые тревожат из-за COVID-19

16:51 05.08.2021 Завышенные тарифы мешают быстро и эффективно разворачивать инфраструктуру для обеспечения мобильным интернетом населённых пунктов России. Об этом 5 августа заявил глава Минкомсвязи России Максут Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Читайте подробнее: Шадаев пожаловался Путину на монополистов в энергетике

16:54 05.08.2021 Масштабы пожаров и паводков в России в значительной степени связаны с изменением климата как в стране, так и на глобальном уровне, заявил Владимир Путин. Подробности в материале: Путин связал пожары и паводки в России с изменением климата

16:56 05.08.2021 Не надо ждать, пока начнётся сезон гриппа, поскорее сделать прививку от коронавируса призвал сограждан российский министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президента страны с членами правительства 5 августа. Об этом: Мурашко призвал прививаться от COVID-19, пока не пришёл грипп

17:03 05.08.2021 С 2023 года электронная транспортная накладная станет обязательной для автомобильного транспорта. Об этом 5 августа на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев. «С января всем участникам перевозочного процесса на автомобильном транспорте будет предоставлена возможность обмена электронными транспортными накладными на добровольной основе. Оператором системы определен Минтранс России. Минтранс России совместно с ФНС до конца 2021 года обеспечит издание подзаконных актов, устанавливающих требования к электронным системам операторов электронного документооборота», — сказал Савельев. Читайте подробнее: Электронные транспортные накладные могут стать обязательными с 2023 года

17:09 05.08.2021 Приехать и оперативно обсудить проект закона о переводе путевых листов в электронную форму при перевозке пассажиров и грузов предложил министру транспорта Виталию Савельеву президент России Владимир Путин 5 августа на совещании с членами правительства. Читайте также: Путин главе Минтранса РФ: приезжайте прямо сейчас ко мне, доложите

17:16 05.08.2021 В России за последнюю неделю 4 миллиона человек сделали прививки от коронавируса, общее число вакцинированных приблизилось к 39 миллионам человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Читайте подробнее: Минздрав: в России почти 39 млн человек вакцинировались от COVID-19

17:16 05.08.2021 Вслед за транспортными накладными в электронную форму будут переведены накладные листы. Об этом 5 августа на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев. «Следующим этапом станет перевод путевых листов в электронную форму при перевозке пассажиров и грузов», — сказал Савельев. Читайте также: Минтранс России готовится перевести в электронную форму путевые листы

17:17 05.08.2021 Контроль за качеством проведения в России капитального ремонта домов будет усилен, заявил 5 августа российский министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании президента страны с членами правительства. Подробности в материале: Путину пообещали усилить контроль за качеством капремонта домов

17:18 05.08.2021 Цифровизация документооборота в сфере автомобильных грузоперевозок позволит увеличить скорость перемещения товаров. Об этом 5 августа на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев. По оценке главы Минтранса РФ, предпринимаемые меры позволят к 2024 году увеличить скорость перемещения товаров в два раза. Подробности в материале: В Минтрансе РФ пообещали удвоить скорость перемещения товаров

17:25 05.08.2021 Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать систему регулярного обследования зданий и сооружений, построенных в регионах РФ, где зафиксировано таяние вечной мерзлоты. Об этом он заявил 5 августа на совещании с членами правительства РФ. Читайте также: Путин потребовал регулярного обследования зданий в зоне вечной мерзлоты

17:28 05.08.2021 Приоритеты в подключении к интернету малонаселённых пунктов в России будут определены с помощью голосования, заявил 5 августа российский министр цифрового развития Максут Шадаев на заседании президента страны с членами правительства. Читайте также: Глава Минцифры доложил о ситуации с интернетом в малых населённых пунктах

17:39 05.08.2021 Количество банков, которым разрешено кредитование работ по капремонту жилья, нужно увеличить — с девяти до 50, заявил 5 августа российский министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании президента страны Владимира Путина с членами правительства. Читайте также: Файзуллин предложил в разы увеличить число банков для кредита под капремонт

18:00 05.08.2021 Определять, из каких источников будет оплачиваться подключение к электричеству базовых станций операторов связи вдоль автотрасс, будет правительство, заявил 5 августа президент РФ Владимир Путин на совещании с министрами. [[[quote-0]]]

Подробности в материале: Путин подвёл итог дискуссии об источниках средств на интернет