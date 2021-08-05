Ижевск, 5 августа, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на утро 5 августа выявили 186 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 180 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 40 940 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых носителей вируса — 22 ребенка в возрасте до 14 лет и 36 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 49 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 33 810 человек. Скончался 1251 человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано восемь летальных случаев, за минувшие сутки скончались девять жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 5879 жителей. Из числа получающих лечение 5153 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1044 человека — в состоянии средней степени тяжести, 242 — в тяжелом состоянии. За сутки число пациентов в тяжелом состоянии выросло на 30 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом вводятся новые ограничительные меры, которые касаются предприятий общественного питания. С 3 августа предприятия общепита на базе круглосуточных точек по продаже спиртных напитков, которые не имеют полного цикла производства, а осуществляют реализацию полуфабрикатов, не могут работать в период с 22:00 до 10:00 по местному времени. В указанные часы такие организации могут работать только в формате «навынос».

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