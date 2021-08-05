Белогорск, Амурская область, 5 августа, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В Амурской области наводнение охватывает всё больше территорий. 5 августа в регионе была перекрыта дорога в город Белогорск, закрыто движение по мосту. Кроме того, обесточен посёлок Остров Старица, возле которого вода реки Томь перешла через дамбу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре правительства Приамурья.

Вадим Кофман, krskstate.ru Паводок в Канске

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Движение транспорта прекращено на автодороге «Белогорск-Бочкарёвка», также запрещён проезд по мосту в сторону дач «Междуречье». В посёлке Остров Старица, который не смогла защитить дамба на реке Томь, подтоплен 21 двор. Принято решение временно прекратить электроснабжение населённого пункта, предпринимаются меры по эвакуации населения.

В Михайловском районе Амурской области паводок топит село Коршуновка. Там подтоплены 15 придомовых территорий и один жилой дом.

Как сообщало ИА REGNUM, дамба на реке Томь возле посёлка Остров Старица в Амурской области не справилась с подъёмом воды. Ситуация крайне критическая, считает мэр города Белогорск Станислав Мелюков. В Белогорске введён режим ЧС.