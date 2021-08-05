Москва, 5 августа, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Для любой проверки жилого помещения необходимо законное обоснование. Об этом 5 августа рассказал в беседе с агентством «Прайм» заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

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По словам юриста, в жилое помещение с проверкой «без предупреждения и приглашения» могут прийти представители коммунальных служб, а также проверяющие приборы учета потребления энергоресурсов лица.

«Если речь идет о проверке различных приборов учета, а также их показаний, то по действующему законодательству нужно предупредить потребителя не позднее чем за 14 дней до даты проведения проверки с указанием предполагаемых дат и времени», — сказал он.

При этом Миронов уточнил, что гражданин может быть не согласен с этой датой и предложить свой срок, который при этом должен быть не более двух дней с момента, когда поступило сообщение, и не позднее трех дней с даты, которая определена в извещении о проведении проверки.

Также юрист добавил, что в том случае, если сроки визита не удалось согласовать и проверяющие не были допущены в жилое помещение, возможен вариант, когда коммунальной службой будет составлен акт, после чего последует обращение в суд. По словам Миронова, последний, как показывает практика, примет решение в пользу проверяющих и обяжет гражданина предоставить им доступ в жилое помещение.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля стало известно, что в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону на многострадальной улице Орбитальной произошла коммунальная авария, которая спровоцировала мощный потоп.