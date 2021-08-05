Пекин, , 08:19 — REGNUM Государственный советник и министр иностранных дел Китая Ван И выступил с резкой критикой в адрес иностранных коллег, заявивших в очередной раз о нарушении прав человека в КНР и якобы неправильной политике в Синьцзяне и Гонконге, сообщил 5 августа телеканал CGTN.

Ван И Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ван И выступал на 11-м саммите министров иностранных дел стран Восточной Азии (EAS) и был вынужден дважды попросить дополнительное время, чтобы ответить на обвинения в притеснении уйгуров, проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая.

Он напомнил, что за последние годы численность уйгуров в Синьцзяне удвоилась, при этом ежегодно растёт уровень их доходов и повышается уровень образования. «Откуда вы взяли эту чушь про геноцид?» — спросил Ван И в ходе своего выступления.

Министр заявил также, что настоящим геноцидом и преступлением против человечности стали массовые убийства, осуществленные Соединенными Штатами в отношении индейцев.

«Однако США закрывают на это глаза и глухи. Где ваша совесть? Где ваше доверие?» — спросил Ван И, добавив, что по своему характеру обвинения из Вашингтона превратились в паранойю, типичную западного стиля.

«Мы будем решительно опровергать такое отвратительное поведение каждый раз, когда оно появится», — сказал китайский министр коллегам.

Читайте ранее в этом сюжете: Численность уйгурского населения Синьцзяна растет быстрее всех прочих