Москва, 5 августа, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Торги по нефти 4 августа закрылись снижением. Баррель нефти марки Brent подешевел на 2,72%, до $70,18, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Цены на нефть усилили снижение после публикации данных минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране за неделю, завершившуюся 30 июля.

За четыре дня цена упала на 7,6%. Также активность покупателей сдерживалась общим укреплением доллара на Форекс.

Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 3,6 млн баррелей (прогноз был — 4 млн баррелей).

Запасы бензина уменьшились на 5,3 млн баррелей (прогноз был — 1,1 млн баррелей), дистиллятов — увеличились на 800 тыс. баррелей (прогноз был — 600 тыс. баррелей).

Давление на нефтяной рынок оказывает продолжающееся распространение нового штамма COVID-19 «Дельта» в мире. Рост заболеваемости отмечается не только в азиатских странах, но и в США и Канаде.

Соответственно, из-за коронавируса инвесторов накрыли пессимистические настроения относительно будущего спроса на энергоресурсы.

Сегодня, 5 августа, на торгах в Азии цена на нефть марки Brent восстановилась до $70,63 (+0,64%). Продавцы нацелились в уровень $68,00.

Чтобы покупателям отсрочить падение, им необходимо закрыть день выше $72,20. В центре внимания остаётся отчёт по рынку труда в США 6 августа.

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