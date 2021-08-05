Сан-Франциско, США, 5 августа, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В штате Калифорния (США) лесной пожар, которому из-за его масштаба присвоили персональное имя «Дикси», распространился уже на 112 тыс. гектаров. Об этом 4 августа сообщает пожарное ведомство штата.

Лесной пожар

Стремительному распространению огня способствуют неблагоприятные погодные условия — жара, влажность менее 10% и сильный порывистый ветер. С конца июля площадь «Дикси» выросла почти в три раза. В настоящее время пожарные смогли взять под относительный контроль только около 35% площади пожара. Всего в его тушении задействовано около пяти тысяч пожарных.

С начала года в штате было зафиксировано более шести тысяч очагов лесных пожаров, огонь практически полностью уничтожил более 234 тысяч гектаров леса и около 400 зданий, оказавшихся в зоне распространения пламени.

Отмечается, что до крупнейшего города штата Сан-Франциско дым от пожаров может добраться в уже ближайшие дни, что создаст серьёзные проблемы с качеством воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, на расположенные на атлантическом побережье США регионы страны снова надвигается дым от природных пожаров, которые бушуют в нескольких штатах на западной окраине страны и в Канаде.

Читайте также: На западе США общая площадь природных пожаров превысила 500 тыс. га