Ханты-Мансийск, 5 августа, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 189 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (52 случая), сообщает 5 августа региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 190 случаев. Причём он идёт на спад с 31 июля, когда за сутки выявили 205 человек с COVID-19.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 5 августа в Югре зарегистрировано 66 314 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 62 407 человек, 962 пациента с COVID-19 скончались (на четыре человека больше, чем днём ранее).