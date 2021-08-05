Москва, 5 августа, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В связи с тем, что аналитики прогнозируют в ближайшие годы рост ипотечного портфеля среди молодых заёмщиков в возрастной группе от 18 до 24 лет, психолог Ирина Фролова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM обнародовала несколько предостережений и практических советов для родителей:

Цитата из м/ф «Утиные истории», реж. Боб Хэтчкок, 1987, США Деньги

«Рассматривая психологическую особенность данного возраста, можно смело сказать, что это один из самых значимых и заключительных периодов формирования личности. Проявление того результата, который он приобрёл за свой жизненный путь, и то, что в него заложили родители и социальное окружение. Он унаследовал шаблоны поведения, умения реагировать по-своему на разные события, научился защищаться, чтобы выжить, приобрёл личный опыт взаимоотношений и многое другое.

Каким он вырос? Насколько он сформирован и готов к самостоятельной жизни? Вот это те базовые вопросы, которые нужно задавать, когда принимается решение для подписания кредитного договора.

Родители, которые одобряют решения своих детей на оформление кредитов, думают, что это весьма благое дело. Таким образом, им кажется, что они мотивируют их к заработку денег. Учат ответственности за свои действия.

Здесь можно посмотреть на ситуацию разными глазами.

С одной стороны, если родители воспитывали в ребёнке финансовую грамотность с ранних лет, и он знает ценность деньгам и как их самостоятельно зарабатывать, то в кредитных средствах для такого человека нет ничего плохого.

Он уверенно стоит на ногах, так как определился с выбором сферы своей реализации и имеет план на перспективу роста своих накоплений и активов.

Такой человек имеет целеустремлённую позицию в отношении своей личности. У такого юного заёмщика наличие кредитных средств даже может оказаться плюсом. Он будет способен мыслить более широким углом зрения и видеть дополнительные возможности для большего заработка, который позволит ему быстро закрыть свои обязательства перед кредитором. Как правило, таких людей немного.

Сейчас общество развивается само по себе, выбирая самостоятельно каналы получения информации. И надо понимать, что не все они имеют праведный и безобидный контент. В эпоху развития сети интернета и всего доступного, без ограничений — у человека появляется много соблазнов. За ними могут стоять эмоции гнева, злости, зависти. И если эти условно «негативные» эмоции дают хороший пинок к самостоятельным действиям для достижения желаемого, то всё хорошо. Энергия направлена в правильное русло.

А вот если оставаться на низких вибрациях этих эмоций и поддаваться их влиянию, то можно загнать себя в кредитную ловушку, лишь только из желания быть таким же как «он/она/они». Мысли такого завистника, кроме приобретения материальных вещей, которые иллюзорно хоть как-то приблизят его к желаемому уровню жизни, норовят [привести к] полному финансовому краху.

Как правило, у такого индивида мозг работает больше на трату, чем на мысли о заработке. Он может иметь в своём сознании позицию, что за меня всё решат родители, родственники, и я не буду напрягаться. В этой позиции он расслаблен, он не считает важным отнестись к ответственности на получение кредитных средств. Ему нужно сейчас, а как будет потом — он подумает об этом позже.

Этот человек не обучался, выходя за рамки школьной и институтской программы. Он получал только знания, но как эти знания применить, чтобы зарабатывать достойные деньги, его не учили. У нас в обязательной системе образования нет такого нужного финансового предмета.

Отпуская своё чадо в самостоятельный путь, вы должны быть уверены в его способности справиться с этой задачей. В ином случае могут быть весьма плачевные результаты.

Когда ещё не на совсем окрепший от жизненных сюрпризов организм сваливается новая роль мужа и отца с финансовым обременением, это может вызвать сильное напряжение, если вдруг что-то пойдёт не по плану. Например, его могут уволить с работы, и время поиска нового вакантного места может подзатянуться. Новоиспечённый муж может уйти в апатическое или депрессивное состояние с мыслью о том: «Я больше не могу! Я с этим не справляюсь!»

И для того, чтобы хоть как-то снять напряжение, некоторые прибегают к алкоголю, наркотикам, чрезмерному перееданию или, наоборот, к голоду. Затяжное состояние своей несостоятельности приводит к финансовому краху семьи, у которой без помощи родителей банки могут забрать их купленную за ипотечные средства недвижимость.

Формирование молодых семей тоже период не совсем простой. Хорошо, если в их ячейке всё гладко и никто не перетягивает одеяло на себя с кучей упрёков и оскорблений. Сразу снижается уровень энергии и пропадает желание что-то делать, чего-то достигать.

Поэтому статистика разводов тоже велика в этом периоде.

Когда молодая семья берёт ипотечный кредит на жильё, у них начинается совместный быт, в котором появляется ребёнок и другие заботы по оплате коммунальных платежей и прочих квитанций. Денег может не хватать, и тогда появляются первые просрочки по платежам. Потому что важнее было решить приоритетную задачу, например по здоровью, чем выплатить ежемесячный платёж.

А как наша банковская система начинает включаться, когда видит непоступление денег на расчётный счёт?! Она звонит.

Первый раз это будет напоминание, похожее на немедленное выполнение своих обязательств. А если ситуация с платежом затягивается, то в голосе сотрудника банка появляются весьма неприятные для восприятия нотки.

А вот как человек выйдет из этой ситуации… Это большой вопрос! Развитие сценариев великое множество.

Я знаю много родителей, которые стремятся в образовании детей только за хорошими оценками. Для них это, в первую очередь, говорит об успешности полученных знаний.

А вот как их применять на практике в своём настоящем и будущем, об этом редко ведутся дома разговоры за обеденным столом.

Как вы воспитываете своих детей? Что вы им освещаете в финансовой теме?

Вылетают ли из ваших уст слова такого плана: «Я ведь столько работала/л, чтобы тебе это купить!»

Такая фраза образует в сознании человека чувство вины, а это тот крючок, который когда-то сможет помешать человеку двигаться свободно в достижении своих целей.

— Только образование и диплом дадут тебе тот социальный пакет, который тебе пригодится!

Некая установка с надеждой на поощрение и прожиточный минимум.

— Нужно учиться лишь для получения хорошего места в крупной компании.

А это значит всегда работать на дядю без возможности думать о своём деле. Не расширяет горизонты возможностей.

Мы, сами того не осознавая, закладываем многими фразами в сознание детей те механизмы, которыми он потом будет и управлять. Поэтому всегда следите за тем, какую ценность вы хотите передать словами.

Я советую с ранних лет приучать ребёнка к финансовой грамотности.

Для этого всегда нужно говорить о возможностях для заработка.

Играть с детьми в игры, развивающие мозг. А это шахматы, потому что они учат продумывать на несколько ходов вперёд и предвидеть ход противника.

Старая добрая игра «Монополия». Она развивает навыки торговли. Купля-продажа собственности или плата ренты за пользования чужой недвижимостью. Важный стратегический уклон игры в том, чтобы завладеть как можно большим количеством улиц, железными дорогами, предприятиями и домами.

Также советую хорошую игру Роберта Кийосаки «Денежный поток» Cashflow, которую можно добавить в семейные развлечения с детьми уже с 5−6 лет.

Эта игра учит стратегическому и финансовому мышлению, где формируется понимание у ребёнка, чтобы стать свободным и богатым — нужно сначала научиться этому.

Как когда-то мы учились ходить, ездить на велосипеде, писать, читать и прочее.

Совместная игра — это самое большое богатство, которые родители могут подарить своему ребёнку».

Напомним, ранее о том, что родители всё чаще оформляют ипотеку на детей 18−24 ле, т сообщили «Известия» со ссылкой на аналитиков платформы залогового кредитования Online-Ipoteka.