Кемерово, 5 августа, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по данным на утро сегодня, 5 августа, за прошедшие сутки выявлено 205 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 200 случаев.

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«Кемерово — 39, Новокузнецк — 35, Междуреченск — 23, Юрга — 19, Прокопьевск — 17, Осинники — 12, Анжеро-Судженск — семь, Калтан — семь, Промышленновский МО — семь, Киселевск — шесть, Ленинск-Кузнецкий — шесть, Белово — пять, Мариинский МР — пять, Яшкинский МО — пять, Мыски — четыре, Полысаево — четыре, Тисульский МО — три, Ленинск-Кузнецкий МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 191 пациент выздоровел, пятеро скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 47 079 случаев заражения коронавирусом, 44 146 человек выздоровели, 1004 скончались.