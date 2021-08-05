Нью-Йорк, США, , 08:19 — REGNUM Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Ирландия, Албания, Норвегия и Эстония призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии и вывести свои войска из регионов. Об этом говорится в совместном заявлении семи стран, опубликованным ООН.

Грузия, Абхазия и Южная Осетия Дмитрий-5-Аверин

«Вновь призываем Российскую Федерацию… без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинский территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2008 года Грузия напала на Цхинвал и находящихся там российских миротворцев. Для принуждения агрессора к миру Москва ввела в регион дополнительные силы и вынудила грузинских военнослужащих вернуться на места дислокации.

После этого Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, основываясь на праве народов на самоопределение, которое предусмотрено в декларации Организации Объединённых Наций.

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