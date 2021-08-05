Канберра, 5 августа, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Австралийская компания Brabham Automotive создала версию суперкара BT62 для участия в европейской серии гонок Fanatec GT2 в 2022 году. Об этом сообщается на сайте SpeeDcafe.

SpeeDcafe Гоночный суперкар BT62

Это третье творение компании после BT62 и BT62R. Автопроизводитель еще не раскрыл подробных характеристик будущей новинки. Однако он подтвердил, что будет использовать ту же платформу и такой же аэродинамический пакет (крыло, диффузор и сплиттер), что и при создании модели BT62R.

Двигатель V8 на базе Ford настроен на мощность 447 кВт (600 л.с.). Рабочий объём мотора составляет 5,4 литра. Весит автомобиль в зависимости от оснащения от 1250 до 1300 кг. В качестве трансмиссии у модели стоит шестискоростная секвентальная коробка передач Holinger.

Автопроизводитель укомплектовал BT62 GT2 карбоновым шасси и углепластиковым кузовом.

Цена суперкара равна 400 000 евро (около 34,6 млн рублей).

Ранее итальянская компания ATS представила 592-сильную гоночную модель под названием Corsa RR Turbo Serie Carbonio. Машина имеет среднее расположение мотора. Его мощность равна 414 л. с., а в режиме Corsa авто выдаёт 592 л. с.

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