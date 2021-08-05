Москва, 5 августа, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В отношении бывшего президента лопнувшего шесть лет назад «Анталбанка» Магомеда Мухиева, ранее осужденного на 11 лет колонии за хищение средств вкладчиков, был введён один из этапов в процедуре несостоятельности — реструктуризация долгов. Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в течение десяти дней в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск к Мухиеву подал конкурсный управляющий «Анталбанка» еще в апреле 2021 года. Требование было подтверждено решением суда от марта 2019 года, по которому с бывших топ-менеджеров кредитной организации взыскали более 8,9 млрд рублей в рамках субсидиарной ответственности. При этом до настоящего времени судебное решение не исполнено.

В августе 2021 года судья Белова признала банкротный иск к Мухиеву обоснованным и ввела в отношении него процедуру реструктуризации долгов до 14 декабря 2021 года. Финансовым управляющим назначен Юрий Лукин. В реестр кредиторов внесены требования ООО КБ «Анталбанк» в размере 8 945 637 700 рублей.

Напомним, Мухиев и ещё несколько фигурантов были осуждены к реальным срокам лишения свободы в августе 2019 года. Им вменялось мошенничество, присвоение денежных средств вкладчиков. Ущерб оценивался в 37 млрд рублей. Из материалов следствия известно, что группа контролировала девять банков Москвы, включая «Анталбанк», в котором Мухиев числился руководителем.

Данный банк остался без лицензии в сентябре 2015 года, а был обанкрочен в 2016 году.