Оренбург, 5 августа, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Оренбургской области на выборах в Законодательное собрание зарегистрировано 486 кандидатов. Это в среднем 10 человек на один мандат, сообщает облизбирком.

Лучшим из лучших мандат депутата. Советский плакат

По трем одномандатным округам в Госдуму РФ выдвинуты 25 кандидатов от девяти партий, успешно прошли процедуру регистрации 22 кандидата. 4 августа завершился прием документов на регистрацию.

Председатель облизбиркома Евгения Ивлева отметила большое число самовыдвиженцев на муниципальных выборах.

Избирательная комиссия отказала в регистрации семи кандидатам в Заксобрание по одномандатным округам, а также одному партийному списку из 39 кандидатов. Причиной названо непредставление пакета документов или предоставление неполного пакета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбуржье 17−19 сентября 2021 года пройдут выборы в Госдуму, Заксобрание седьмого созыва (24 депутатов изберут по партийным спискам и 23 — по одномандатным округам), а также завершатся 44 избирательные кампании по выборам в органы местного самоуправления региона.