Минпросвещения РФ разрешит школам уходить на удалёнку
Москва, 5 августа, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Минпросвещения РФ планирует разрешить подведомственным школам уходить, а также колледжам и педагогическим вузам принимать решения о переходе на удалённое обучение в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Как следует из проекта приказа министерства, текст которого приводит РИА Новости, образовательная организация «принимает решение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, с учётом эпидемиологической ситуации в субъекте РФ».
При этом образовательной организации необходимо, уточняется в документе, обеспечить создание образовательной среды с доступом к ресурсам, нужным для обучения по образовательной программе. Кроме того, требуется обеспечить индивидуализацию и интерактивизацию получения знаний.
Как сообщало ИА REGNUM, с 2021 года 10 000 студентов педагогических колледжей Китая будут ежегодно проходить целевую подготовку для повышения эффективности работы учителей начальных и средних школ в слаборазвитых районах центральных и западных регионов этой страны.