Вашингтон, 5 августа, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о введении временного моратория на бустерные прививки от COVID-19 считает неверным администрация Соединенных Штатов. Об этом 4 августа заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

(сс) The White House Джен Псаки

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"Мы считаем это неверным выбором. Мы можем делать и то, и другое», — сказала она, комментируя предложение генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса оставить вакцины для бедных стран, повременив с ревакцинацией бустерной дозой.

Также Псаки добавила, что, по ее мнению, США делится с другими странами вакциной от нового заболевания больше, нежели остальные страны мира, и поэтому является для них примером.

«В этой стране у нас достаточно запасов, чтобы удостовериться, что у каждого американца есть доступ к вакцинам», — уточнила пресс-секретарь Белого дома.

При этом ранее президент США Джо Байден пообещал отправить 80 млн доз вакцин от COVID-19 в качестве помощи для стран с низким и средним уровнем дохода.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны мира не проводить повторную вакцинацию от нового заболевания до конца следующего месяца, для того чтобы помочь в этом вопросе странам с низкими доходами.