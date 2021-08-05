Абакан, 5 августа, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Ещё 12 пациентов с коронавирусом скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 5 августа в правительстве региона.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Аппарат ИВЛ

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Жертвами COVID-19 стали пять женщин (48 лет, 56 лет, 63 года, 65 лет, 66 лет) и семеро мужчин (62 года, 77 лет, 80 лет, 80 лет, 83 года, 88 лет, 92 года).

С начала 2021 года в Хакасии от коронавирусной инфекции скончались 422 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января текущего года в регионе выявили 13 614 носителей коронавируса, выздоровели 12 773 человека.