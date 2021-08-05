Абакан, 5 августа, 2021, 07:55 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 172 носителя коронавируса, выздоровел 251 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 августа в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

С начала 2021 года в республике подтверждено 13 614 случаев COVID-19, выздоровели 12 773 человека.

Амбулаторно лечатся 5985 человек, в стационарах — 1179. На ИВЛ — 21 ковид-пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в Хакасии выявили 173 носителя коронавируса, выздоровели 348 человек.