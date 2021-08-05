Оренбург, 5 августа, 2021, 07:53 — ИА Регнум. В Оренбургской области 5 августа прогнозируют кратковременный дождь, гроза, локально град — преимущественно в центральных и западных районах. Об этом сообщает гидрометцентр.

rohrspatz Град

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В центре и на западе региона ожидается усиление ветра — до 27 метров в секунду. Воздух прогреется до +38 °C.

На юге области по-прежнему властвует жара. Столбик термометра поднимется до +41°С.