Тюмень, 5 августа, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Жители тюменского посёлка Боровский жалуются на невыносимый запах, который распространяется от местной птицефабрики. Проверка сигнала выявила загрязнение 1,5 гектаров земель птицефабрикой «Боровская», сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Artem Bali Птицефабрика

Инспекторы в июле 2021 года отобрали пробы почв. Лабораторные исследования выявили бактериологическое и химическое загрязнение земли в результате складирования куриного помета с нарушением правил обращения с отходами производства. Кроме того, отмечено отсутствие гидроизоляции и проведения мероприятий по защите земель от загрязнения.

Составлены четыре административных протокола на должностное и юридическое лица по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ («Уничтожение плодородного слоя почвы») и по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ («Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв»).

Напомним, проблема незаконного складирования куриного помёта птицефабрикой «Боровская» поднимается общественностью и надзорными органами с 2018 года. Поголовье кур на фабрике достигает трёх миллионов, образуется помёт объёмом более 330 тысяч тонн, который не перерабатывают и не утилизируют должным образом.