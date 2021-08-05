Вашингтон, , 07:50 — REGNUM Соединенные Штаты осуждают нападение на резиденцию министра обороны Афганистана Бисмиллы Мохаммади, заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс в ходе брифинга.

«Мы однозначно осуждаем это умышленное нападение», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа взрыв произошел в центре Кабула у резиденции главы минобороны Афганистана. По предварительным данным, возле здания был подорван автомобиль, начиненный взрывчаткой.

После взрыва началась перестрелка, в ходе которой погибли четверо нападавших и восемь мирных жителей. Ответственность за нападение взяла на себя афганская радикальная группировка «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв в центре Кабула прогремел у резиденции министра обороны