Якутия, 5 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В селе Бердигестях Горного района Якутии глава не действовал должным образом, когда к населённому пункту подошли лесные пожары. Такой вывод сделала после проверки прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе надзорного ведомства.

Dsns.gov.ua Лесной пожар

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Чиновник не исполнял план тушения лесов, не привлёк к этой деятельности местных жителей и технику. Глава села бездействовал не смотря на то, что в Горном районе из-за лесных пожаров был объявлен режим ЧС. Таким образом, были нарушены требования Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В адрес главы Бердигестяха вынесено представление, после которого нарушения были устранены.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа Якутск окутало смогом из-за лесных пожаров. Дым принесло из Кобяйского района республики, где горят леса.