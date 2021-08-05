Иерусалим, , 07:45 — REGNUM Армия обороны Израиля подтвердила нанесение авиаударов по целям на юге Ливана, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ответ на ракетные обстрелы территории Израиля истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по пусковым площадкам и объектам инфраструктуры, использовавшимся для террора в Ливане», — сообщили в израильских вооруженных силах.

Указывается, что удары наносились по тем районам, откуда ранее были запущены ракеты по израильской территории. Еще одна из целей находилась в другом районе Ливана, откуда в прошлом боевики запускали ракеты по Израилю.

В Армии обороны Израиля добавили, что Ливан несет ответственность за деятельность радикальных группировок, работающих на его территории.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 5 августа истребители ВВС Израиля атаковали наземные цели на приграничной территории Ливана. Предполагалось, что израильские самолеты нанесли удар по позициям радикалов, с которых запускались ракеты по Израилю.

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