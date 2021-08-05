Оренбург, 5 августа, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Из-за ухудшения эпидситуации, связанной с заболеваемостью COVID-19, в ряде муниципалитетов Оренбургской области отменяют массовое празднование Дня города. Об этом заявила в прямом эфире в Instagram вице-губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, сообщают СМИ.

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Глава минздрава анонсировала изменения, которые внесут в указ о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Среди них отмена массовых мероприятий в честь дня города в Орске, Оренбурге, Бузулуке.

«В Орске, Оренбурге и Бузулуке праздники в честь Дня города будут проходить без концертов на открытых площадках, без больших массовых мероприятий. Режим лайтовый», — сказала Савинова.

Она подчеркнула, что продолжительность режима с ограничениями зависит от населения, а именно от темпов вакцинации против COVID-19.