Коронавирус продолжает мутировать и распространяться по миру. На 4 августа 2021 года выявлено уже почти 200 миллионов носителей SARS-CoV-2, прирост за сутки почти достиг 600 тысяч случаев. Очередной рекорд по числу заражённых и погибших от COVID-19 поставили в США. И именно Америка выступила против рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до конца сентября остановить ревакцинацию от COVID-19 ради бедных стран. По подсчетам ВОЗ, за май 2021 года в странах с высоким уровнем доходов было введено порядка 50 доз вакцин на каждые 100 человек, и с тех пор это число удвоилось. Тогда как в странах с низким уровнем доходов из-за отсутствия дополнительных поставок вышло по 1,5 дозы на каждые 100 человек. Тем не менее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки считает мораторий неверным выбором. По её словам, Вашингтон больше других в мире стран делится вакцинами, так что с США надо брать пример, а вакцин всем хватит. Подробности о том, как мир борется с распространением коронавируса, — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: Псаки не понравилась идея ВОЗ о моратории на ревакцинацию от COVID-19

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

07:46 05.08.2021 В ряде стран выявлены рекорды по суточному приросту заболевших коронавирусом: в Иране 39 357 выявленных случаев, в Таиланде 20 200 заболевших, в Малайзии 19 819 случаев. Кроме того, за последние сутки выявлено 4166 заболевших коронавирусом в Токио.

07:46 05.08.2021 Работники сферы общественного питания крупнейшего бразильского города Сан-Паулу должны будут в обязательном порядке пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. К такому соглашению пришли профсоюз работников отрасли и ассоциация владельцев баров и ресторанов, отмечает бразильское издание O Globo.

07:47 05.08.2021 Врач в защитном костюме. Филиппины. (сс) Judgefloro.

07:47 05.08.2021 Власти Китаяужесточают ограничения на поездки заграницу из-за ухудшения ситуации с COVID-19. В частности, временно прекращается выдача въездных и выездных документов для поездок, которые не имеют первостепенной важности.

08:07 05.08.2021 Призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о введении временного моратория на бустерные прививки от COVID-19 считает неверным администрация Соединенных Штатов. Об этом 4 августа заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Об этом: В Вашингтоне назвали неверным призыв ВОЗ ввести мораторий на ревакцинацию

08:08 05.08.2021 4 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 92 194, причем 409 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 409 человек

08:21 05.08.2021 На Олимпиаде отмечен суточный максимум заражений коронавирусом. За последние сутки, 4 августа, COVID-19 выявлен по меньшей мере у 31 человека, задействованного в проведении Игр. Это максимальное значение с начала турнира. Сразу шесть греческих синхронисток в Токио сдали положительный тест, накануне их было трое.

08:29 05.08.2021 Объединённые Арабские Эмираты оказались самой вакцинированной страной в мире, наименее вакцинированные — Уганда и Республика Чад.

08:38 05.08.2021 Глава МИД Грузии Давид Залкалиани поблагодарил правительство Бельгии за решение прислать в Грузию вакцину от COVID-19 в качестве гуманитарной помощи. Слова благодарности грузинский министр написал 4 августа в соцсети Twitter. Читайте подробнее: В Грузии поблагодарили Бельгию за вакцину от COVID-19

08:44 05.08.2021 В Молдавии в течение суток 4 августа выявили 196 случаев заражения коронавирусом в ходе 4438 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте также: В Молдавии за сутки выявили почти 200 носителей коронавируса

08:45 05.08.2021 На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 5 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей командования силами США в Южной Корее (USFK). Подробности в материале: На базах США в Южной Корее выявили 20 носителей коронавируса

08:52 05.08.2021 Эффективность существующих вакцин против коронавирусной инфекции снижается из-за распространения штамма «Дельта». К такому выводу пришли британские учёные, сообщает агентство Bloomberg. По всей Англии с 24 июня по 12 июля провели исследование, охватившее 98 тыс. человек. Оказалось, что эффективность вакцин против заболевания COVID-19 составила 49%, тогда как месяцем ранее этот же показатель составлял 64%. Об этом: Учёные заявили о снижении эффективности вакцин из-за штамма «Дельта»

09:23 05.08.2021 Северная Корея не завершила необходимые подготовительные процедуры, необходимые для получения вакцины от COVID-19 в рамках программы COVAX Facility. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ—иностранный агент) со ссылкой на представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Читайте подробнее: КНДР не выполнила все условия для получения вакцины от COVID-19 — ООН

09:23 05.08.2021 98 новых случае заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение 4 августа в ходе 392 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Подробности в материале: В Абхазии за сутки выявили почти 100 носителей коронавируса

09:35 05.08.2021 Задержки поставок зарубежным странам второго компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будут полностью устранены в августе за счет увеличения производственных мощностей. Об этом говорится в заявлении производителей препарата. РФПИ заключил соглашения с производителями в 14 странах, и в сентябре производственные мощности будут удвоены благодаря партнерству с Институтом сыворотки Индии (Serum Institute of India) и другими организациями. Российская сторона также заявила, что ускорит работу с другими производителями по комбинированному применению вакцины. В его рамках зарубежным компаниям предложат первый компонент «Спутника V» или однокомпонентный «Спутник Лайт».

09:35 05.08.2021 Лаборант в Иране. (сс) Morteza Jabberian. Mehr News Agency.

09:42 05.08.2021 Власти США рассматривают вопрос о том, чтобы обязать всех иностранных граждан, желающих въехать на территорию страны, полностью вакцинироваться против коронавирусной инфекции. Соответствующий план в настоящее время разрабатывает администрация президента США Джозефа Байдена. Об этом со ссылкой на официального представителя Белого дома сообщает агентство Reuters. Читайте подробнее: Всех прибывающих в США иностранцев хотят обязать прививаться от COVID-19

09:44 05.08.2021 Объемы международных пассажирских авиаперевозок в Грузии приблизились к показателям допандемийного 2019 года. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба Агентства гражданской авиации Грузии. Об этом: В Грузии сообщили о ходе восстановления пассажирского авиасообщения

09:53 05.08.2021 Увеличение темпов иммунизации от COVID-19 среди представителей коренных народов остается главным приоритетом для федерального правительства Австралии. Об этом 5 августа в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает телеканал Nine News. Читайте подробнее: В Австралии рассказали о темпах вакцинации представителей коренных народов

09:55 05.08.2021 Число новых случаев заболевания COVID-19 в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) продолжает расти. 5 августа власти штата сообщили о 262 новых случаях, что является самым большим показателем с начала текущей вспышки распространения коронавируса. Об этом сообщил телеканал Nine News. Об этом: В австралийском Новом Южном Уэльсе выявили еще 262 носителя SARS-CoV-2

09:58 05.08.2021 В ходе 490 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 35 случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 августа сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте подробнее: В Приднестровье за сутки выявили более 30 случаев заражения коронавирусом

10:02 05.08.2021 Премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян отклонила призывы установить более строгие ограничение в Сиднее вдобавок к уже введённому локдауну на территории города. Об этом она заявила 5 августа в ходе пресс-конференции, передает телеканал Nine News. Читайте также: В Сиднее не намерены ужесточать ограничительные меры

10:02 05.08.2021 В связи с резким ухудшение эпидемиологической ситуации в Виктории (юго-восток Австралии) правительство штата приняло незамедлительное решение ввести в регионе уже шестой по счету краткосрочный локдаун. Об этом 5 августа сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: В австралийской Виктории объявят шестой по счету локдаун

10:04 05.08.2021 Выступая на пресс-конференции 5 августа, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон еще раз отверг предложение лидера лейбористов Энтони Альбаниза раздать каждому привитому от COVID-19 австралийцу по три 300 долларов. В свою очередь Моррисон обратил внимание, что в других странах высокие темпы иммунизации населения наблюдаются без каких-либо денежных поощрений граждан. Об этом сообщил телеканал Nine News. Читайте также: Премьер-министр Австралии назвал «лучший стимул» вакцинации

10:06 05.08.2021 Выступая на пресс-конференции 5 августа, министр здравоохранения Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) Брэд Хаззард подверг резкой критике поведение жителей штата за то, что они не записываются на вакцинацию от COVID-19 только потому, что не хотят этого делать. Об этом сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: Жителей австралийского штата Новый Южный Уэльс призвали пройти вакцинацию

10:19 05.08.2021 Выступая в ходе пресс-конференции 5 августа, премьер-министра Австралии Скотт Моррисон отказался поддержать призыв оградить агломерацию Большого Сиднея от остальной части штата. Об этом сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: Моррисон отказался комментировать решения властей штатов Австралии

10:20 05.08.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 41 885 исследований на SARS-CoV-2 выявили 3670 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 5 августа обнародовали на сайте Stopcov.ge. Подробности в материале: В Грузии за сутки выявили более 3600 носителей коронавируса

10:22 05.08.2021 Отвечая на вопросы депутатов в ходе парламентского часа, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обвинил оппозицию в «подрыве» усилий его правительства по борьбе с COVID-19. Об этом 5 августа сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: Моррисон: оппозиция в Австралии «подрывает» усилия по борьбе с COVID-19

10:24 05.08.2021 Призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о введении моратория на бустерные прививки от COVID-19 не стал комментировать представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Читайте также: В ООН не стали комментировать призыв ВОЗ о моратории на ревакцинацию

10:25 05.08.2021 За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 7792 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 5 августа сообщает минздрав страны. Подробности в материале: В Казахстане общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 превысило 610 тыс

10:26 05.08.2021 Люди в защитных масках и перчатках в Таиланде. © ИА REGNUM.

10:26 05.08.2021 В Токио суточный прирост заражений коронавирусом впервые превысил 5 тысяч человек. Это почти на тысячу случаев больше, чем днём ранее.

10:28 05.08.2021 США начнут пускать туристов, но только с прививкой от коронавируса. Пока большинство иностранцев не могут посещать страну, но вскоре ограничения смягчат. С какими именно вакцинами разрешат въезд и какие ещё условия потребуется соблюсти путешественникам, станет известно позже.

10:33 05.08.2021 За истекшие сутки на летних Олимпийских играх в Токио был выявлен 31 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 5 августа сообщает оргкомитет Игр. Читайте подробнее: На Олимпиаде в Токио за сутки выявили 31 носителя коронавируса

10:39 05.08.2021 Премьер-министр Западной Австралии Марк Макгоуэн выразил свои соболезнования всем жителям самого густонаселенного штата Австралии Нового Южного Уэльса, охарактеризовав нынешнюю вспышку коронавируса в штате как «абсолютно ужасную». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 5 августа, передает телеканал Nine News. Подробности в материале: В Австралии назвали ужасной вспышку SARS-CoV-2 в Новом Южном Уэльсе

10:42 05.08.2021 В настоящее время темпы иммунизации населения Австралии увеличиваются с каждой неделей. Однако в дальнейшем интенсивная работа по вакцинации будет только наращиваться. Об этом 5 августа в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Читайте также: Премьер-министр Австралии рассказал о темпах вакцинации от COVID-19

10:49 05.08.2021 За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 13,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 августа сообщает минздрав страны. Об этом: В Аргентине за сутки выявили свыше 13 тыс. случаев заражения коронавирусом

10:51 05.08.2021 Президент США Джо Байден оговорился, когда сказал, что в некоторых штатах выдают $100 тыс. вместо $100 за вакцинацию от COVID-19. Его слова приводит пресс-служба Белого дома. «Есть места, которые предлагали сто ты…, сто тысяч долларов, сто долларов. Это было бы действительно хорошо. Я бы тогда и сам сделал три прививки. Но если не считать шуток, то предложение $100 за вакцинацию привело к увеличению ежедневных показателей вакцинирования на 25%», — заявил Байден.

10:51 05.08.2021 За истекшие сутки на территории Турции было выявлено свыше 26,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 августа сообщает министерство здравоохранения страны. Об этом: В Турции за сутки выявили свыше 26 тыс. носителей коронавируса

10:54 05.08.2021 Сенатор от партии «Братья Италии» Джованбаттиста Фаццолари обратился к властям страны с призывом выдать «зеленые пропуска» гражданам, вакцинированным в Сан-Марино препаратом «Спутник V». «Я помню, что власти Сан-Марино, чтобы справиться с задержками с поставкой вакцин, заказали массовое использование препарата «Спутник V», вакцинировав более 70 процентов населения. <…> Я отправил запрос министру Сперанце, чтобы немедленно устранить эту дискриминацию и предоставить «зеленые пропуска», — заявил сенатор.

10:55 05.08.2021 Комбинация первого компонента вакцины «Спутник V» (препарат «Спутник Лайт») с вакцинами AstraZeneca, Sinopharm и Moderna демонстрирует высокие показатели безопасности в ходе исследования в Аргентине. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), являющийся партнером исследования, объявляет предварительные результаты оценки иммуногенности и безопасности комбинированного применения первого компонента российской вакцины и препаратов компаний AstraZeneca, Sinopharm и Moderna в провинции Буэнос-Айрес.

11:07 05.08.2021 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 40,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 августа сообщает минздрав страны. Подробности в материале: В Бразилии число выявленных носителей коронавируса превысило 20 млн

11:12 05.08.2021 Прибывающие в Великобританию туристы из Грузии и Мексики должны будут самоизолироваться в гостиницах за свой счет, сообщает министерство транспорта Соединенного Королевства. Об этом: Британия ужесточает правила въезда в страну из Грузии и Мексики

11:35 05.08.2021 Большинство случаев заражения коронавирусом, выявленных в последнее время в Грузии, связаны со штаммом «Дельта», который также называют «индийским». Об этом 5 августа на брифинге заявил замглавы Национального центра по контролю за заболеваниями Паата Имнадзе. Читайте подробнее: В Грузии сообщили о распространении штамма «Дельта» в стране

11:44 05.08.2021 Система здравоохранения Грузии не справляется с потоком пациентов с COVID-19. Об этом 5 августа в эфире телеканала «Рустави 2» заявил аллерголог-иммунолог, член совета по вакцинации Бидзина Кулумбегов. Читайте также: Грузия находится «на грани гуманитарной катастрофы» — иммунолог

11:51 05.08.2021 По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 5 августа 2021 года выявлен 200 236 171 заболевший коронавирусом, прирост за сутки составил 704 094 случая.

11:52 05.08.2021 Украина с 5 августа из-за ситуации с коронавирусом в стране ужесточает правила въезда из России и Индии, сообщил глава украинского минздрава Виктор Ляшко. Читайте также: Украина ужесточила правила въезда из России и Индии

11:52 05.08.2021 Китайская вакцина Sinopharm. (сс) Ministerio de Defensa del Perú.

11:53 05.08.2021 За истекшие сутки на Украине было выявлено 1052 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 5 августа свидетельствуют данные на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины. Подробности в материале: На Украине за сутки выявили свыше тысячи носителей коронавируса

12:31 05.08.2021 В Японии зафиксирован новый рекорд по числу заражений COVID за сутки, более 15 тысяч.

12:36 05.08.2021 В настоящее время в Стокгольме много свободных мест для записи на получение прививки от COVID-19. Однако ситуация может измениться после того, как на следующей неделе начнется иммунизация 16−17-летних жителей столичного региона Швеции. Об этом 5 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте также: В Стокгольме готовятся к вакцинации подростков от COVID-19

12:41 05.08.2021 Крупные работодатели в Швеции не будут требовать сертификатов вакцинации от COVID-19 от своих сотрудников для их возвращения на рабочие места. Об этом 5 августа написала газета Dagens Nyheter. Читайте подробнее: DN: работодатели в Швеции не будут принуждать сотрудников к вакцинации

12:43 05.08.2021 В 2022 году в Швеции начнется ревакцинация третьей дозой полностью привитых от COVID-19 граждан. Некоторые смогут записаться на получение третьего компонента уже этой осенью. Со своей стороны государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл отмечает, что никакого приоритета для вакцинированных препаратом AstraZeneca при этом не будет. Об этом он 4 августа заявил в эфире радиостанции Sveriges Radio. Читайте подробнее: Госэпидемиолог Швеции рассказал о порядке ревакцинации третьим компонентом

13:07 05.08.2021 Вакцинация против коронавируса в Бразилии. (сс) Governo do Estado de São Paulo.

13:12 05.08.2021 За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 396 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 августа сообщает минздрав ДНР. Читайте также: В ДНР за сутки выявили 396 новых носителей коронавируса

13:20 05.08.2021 Власти Пекина отменили все запланированные на текущий месяц выставки и другие крупные мероприятия из-за выявленных в городе новых случаев заражения коронавирусом.

13:53 05.08.2021 Первым компонентом противокоронавирусных препаратов в Киргизии вакцинировались более 500 тысяч местных жителей, вторым — более 135 тысяч. Читайте также: От коронавируса привились менее 8% жителей Киргизии

14:00 05.08.2021 В Южной Корее зафиксировали самую низкую за последние 39 лет долю индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейского института малого бизнеса и Статистической службы страны. Читайте подробнее: Число индивидуальных предпринимателей в Южной Корее сократилось до минимума

14:01 05.08.2021 Каждый сороковой житель планеты заразился коронавирусом. COVID-19 зафиксировали уже у 200 миллионов человек — это 2,5 процента от населения Земли. Половина от всех заразившихся приходится на пять стран: США, Индию, Бразилию, Францию и Россию. Цитата канала lentadnya.

14:04 05.08.2021 В Азербайджане провели первое в мире исследование комбинации вакцины компании AstraZeneca и первого компонента вакцины «Спутник V». «Первое в мире исследование комбинации вакцины компании AstraZeneca и первого компонента вакцины «Спутник V» (препарат «Спутник Лайт») в Азербайджане демонстрирует отсутствие серьёзных побочных явлений и случаев заболевания после вакцинации против коронавируса», — отмечает Российский фонд прямых инвестиций.

14:06 05.08.2021 По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 5 августа 2021 года количество заболевших COVID-19 по всему миру превысило 200 миллионов человек. Больше всего случаев зафиксировали в США, Индии и Бразилии. Россия оказалась на четвёртом месте с почти 6,3 миллионами заболевших.

14:06 05.08.2021 Медики в защитных масках и костюмах. США. (сс) Matt Hecht.

14:15 05.08.2021 Грузия вышла на пик четвертой волны пандемии, но на следующей неделе ожидается снижение темпов распространения коронавируса в стране. Об этом 5 августа заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния на брифинге. Подробности в материале: В Грузии скоро ожидается спад четвёртой волны пандемии — минздрав

14:32 05.08.2021 Распространению коронавируса в Грузии больше всего способствую массовые свадьбы, а не приезд в страну иностранных туристов. С таким заявлением выступила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния 5 августа на брифинге. Читайте также: В Грузии назвали основной «ускоритель» распространения коронавируса

14:37 05.08.2021 На сегодняшний день на территории Китая сделано свыше 1,726 млн прививок от COVID-19. Об этом 5 августа говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения. Подробности в материале: В Китае сделано около 1,726 млн прививок от COVID-19

15:14 05.08.2021 Посетителям массовых мероприятий, не сумевшим подтвердить организаторам, что они не инфицированы коронавирусом, не стоит рассчитывать на возможность сдать билет и получить назад свои деньги. Об этом говорится в специальном комментарии департамента по защите прав потребителей и техническому надзору Эстонии (TTJA). Читайте подробнее: О мероприятиях в Эстонии: нет ковид-сертификата — деньги не вернут

15:14 05.08.2021 В ФРГ с середины октября текущего года могут отменить бесплатные тесты на коронавирус. Об этом 5 августа заявил немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан, его слова приводит пресс-служба бундестага Германии. Читайте подробнее: В Германии могут отменить бесплатные тесты на COVID-19

15:28 05.08.2021 В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 220 тестов на коронавирус, из которых 24 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 5 августа сообщила агентству «Рес». Об этом: В Южной Осетии за сутки выявили более 20 случаев заражения коронавирусом

15:29 05.08.2021 С апреля 2021 года в Эстонии предлагается возможность вакцинации на дому для людей с ограниченными физическими возможностями, однако последние две недели желающих на такую процедуру нет. Об этом сообщил ERR со ссылкой на представителей Больничной кассы страны и организаций, оказывающих сестринские услуги. Об этом: Вакцинация на дому не популярна в Эстонии

15:29 05.08.2021 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 164 924 человека. Об этом 5 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Подробности в материале: В Южной Корее от COVID-19 привили 39,6% населения

15:33 05.08.2021 Правительство Эстонии на своем заседании в четверг, 5 августа, утвердило отставку Марики Приске с должности канцлера министерства социальных дел. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Читайте также: В минсоцдел Эстонии нашли «козла отпущения» за низкие темпы вакцинации

15:52 05.08.2021 Эпидемиологи в Грузии настаивают на том, чтобы учреждения, в которых вакцинировались от COVID-19 большинство сотрудников, получали особый статус. Об этом 5 августа заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Грузии Амиран Гамкрелидзе. Подробности в материале: В Грузии предложили выделять компании с вакцинированными сотрудниками

15:54 05.08.2021 В течение следующих пяти лет правительство Южной Кореи инвестирует в разработку вакцины 2,2 трлн вон (~$1,92 млрд). Об этом сообщил Maeil Business Newspaper со ссылкой на заявление южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. Об этом: В Южной Корее выделят $1,92 млрд на разработку вакцины от COVID-19

15:58 05.08.2021 Необходимо привить как можно больше жителей Грузии. С таким заявлением выступил 5 августа замглавы Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Грузии Паата Имнадзе на брифинге. Читайте также: В Грузии призвали снять карантинные ограничения для вакцинированных

16:18 05.08.2021 Крупнейшие профсоюзные организации учителей и педагогов Эстонии обратились к родителям с призывом пройти вакцинацию вместе со своими детьми-школьниками от коронавируса до начала нового учебного года. Об этом говорится в обращении, опубликованном в местных СМИ. Читайте подробнее: Учителя Эстонии призвали родителей вакцинировать школьников до осени

17:05 05.08.2021 Гонконг. (сс) Studio Incendo

17:55 05.08.2021 В Черногории 40,3 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 34,2 процента были ревакцинированы. Об этом: В Черногории полностью привили от коронавируса 34,2% взрослого населения

18:37 05.08.2021 С понедельника, 9 августа, рестораторы Черногории объявили о митингах протеста всех предприятий общественного питания в связи с последними эпидемиологическими мерами, принятыми органами здравоохранения на местах. Об этом: Владельцы ресторанов и кафе в Черногории готовят акцию протеста

18:37 05.08.2021 Тему совместных усилий в борьбе с распространением коронавирусной инфекции обсудили по телефону президенты России и Эквадора — Владимир Путин и Гильермо Лассо, сообщили 5 августа в пресс-службе Кремля. Об этом: Путин и президент Эквадора обсудили, как бороться с COVID-19

19:12 05.08.2021 Правительство Японии предоставит властям Киргизии около 200 млн рублей на реализацию «Проекта по обеспечению качественного образования для детей, пострадавших от коронавирусной инфекции». Подробности в материале: Япония даст Киргизии $2,7 млн на безопасное открытие школ

20:30 05.08.2021 Предложенные французским парламентом ограничительные меры по COVID-19 с оговорками одобрены Конституционным советом Франции 5 августа, говорится в опубликованном по итогам заседания заявлении. Подробности в материале: Власти Франции решились на новые ограничения из-за COVID-19

20:31 05.08.2021 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки не изменилось. За последние 24 часа в стране было выявлено еще 864 носителя SARS-CoV-2. Данная информация была опубликована 5 августа на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. Об этом: В Швеции за сутки выявили 964 случая коронавируса

20:39 05.08.2021 Портал записи на вакцинацию от коронавируса в итальянском регионе Лацио (Рим) возобновляет работу, сообщил губернатор Никола Дзингаретти.В полной мере сайт, который в конце июля подвергся хакерской атаке, будет восстановлен в ближайшие дни. Подробности в материале: После хакерской атаки восстановлена работа COVID-портала в Риме

20:43 05.08.2021 Конституционный совет Франции поспешил с введением новых ограничительных мер в стране из-за COVID-19, написала 5 августа лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен в Twitter. Подробности в материале: Марин Ле Пен отреагировала на новые ограничения во Франции

20:44 05.08.2021 После трудного года для гостиничной индустрии Швеции туристы вновь начали бронировать номера. 5 августа новостная служба SVT Nyheter сообщила, что в июле в стране число бронирований превысило показатели прошлых месяцев, начиная с марта прошлого года, когда в мире разразилась пандемия коронавируса. Читайте подробнее: В Швеции растет число бронирований в отелях и гостиницах — SVT

20:47 05.08.2021 Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 во всём мире преодолело отметку в 200 млн человек, сообщает 5 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По данным ВОЗ, в мире зафиксировано 200 174 883 случая заражения коронавирусом, при этом скончались 4 255 892 пациента с диагнозом COVID-19. Читайте также: Более 200 млн человек заражено коронавирусом во всем мире

20:47 05.08.2021 Новое исследование, проведенное в Университете Гётеборга (Швеция), показывает, что тяжелое протекание COVID-19 у пациентов не влечет повреждений мозга и не влияет на его функционирование, пишет 5 августа Aftonbladet. Подробности в материале: Тяжелое протекание COVID-19 не отражается на работе мозга — исследование

20:48 05.08.2021 Правительство Финляндии приняло постановление о снижении минимального допустимого возраста вакцинируемых от коронавируса с 15 до 12 лет. Читайте подробнее: Власти Финляндии одобрили вакцинацию школьников от COVID-19

20:54 05.08.2021 По данным навечер четверга, 5 августа, в Италии умерли128 163человекас подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на27(днем ранее — на21), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны. Число подтвержденных носителей выросло на7230(днем ранее — на6596). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 377 188 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены101 046человек — на3826 больше, чем днем ранее. Показатель в 100 тысяч актуально зараженных превышен впервые с середины июня 2021 года. Подробности в материале: Число заражённых коронавирусом в Италии вновь превысило 100 тысяч

20:57 05.08.2021 Обязательство предъявлять так называемый «антикоронавирусный паспорт» при посещении общественных мест в Италии не будет распространяться на церкви и оратории, сообщают местные СМИ. Обладателями указанного документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В отношении обладателей этого документа не действует ряд антикоронавирусных ограничений. Ужесточение режима посещения общественных мест вступает в силу 6 августа. Читайте подробнее: Власти Италии разрешили непривитым гражданам ходить в церковь

21:06 05.08.2021 Правительство Италии и оперштаб по борьбе с коронавирусом согласовали решение о допуске сотрудников школ и вузов на их рабочие места по «антикоронавирусным паспортам», передают местные СМИ. Обладателями указанного документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В отношении обладателей этого документа не действует ряд антикоронавирусных ограничений. В случае отсутствия сотрудника на рабочем месте в течение пяти дней он будет считаться отстраненным от работы, зарплата ему выплачиваться не будет. Мера вводится для защиты здоровья граждан и ради проведения учебного года в очном режиме, — так будет сказано в правительственном декрете. Ранее власти Италии обсуждали возможность обязательной вакцинации от коронавируса для преподавателей по аналогии с медиками. В итоге решение оказалось компромиссным — при желании можно не вакцинироваться, а регулярно сдавать тесты. Подробности в материале: Учителей Италии обяжут предъявлять антикоронавирусные паспорта

21:17 05.08.2021 Правительство Италии и оперштаб по борьбе с коронавирусом согласовали формат использования так называемых «антикоронавирусных паспортов» для доступа в общественные места. Обладателями указанного документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В отношении обладателей этого документа не действует ряд антикоронавирусных ограничений. Без «антикоронавирусного паспорта» с 6 августа нельзя будет сидеть в закрытых залах баров и ресторанов, посещать театры и кинотеатры (в том числе под открытым небом), музеи, спортзалы, бассейны, стадионы, развлекательные парки и казино. Нарушителей ждет штраф от 400 до 1000 евро — такой суммы может лишиться как сам незаконно проникший гражданин без антикоронавирусного паспорта, так и ответственный за его недопущение сотрудник или руководитель. Читайте подробнее: Правительство Италии ограничило вход в бары, музеи и кинотеатры

21:28 05.08.2021 Стоимость экспресс-тестов на коронавирус в Италии будет составлять 8 евро для граждан в возрасте от 12 до 18 лет и 15 евро — для всех остальных, такое решение было принято на заседании оперштаба по борьбе с эпидемией в четверг, 5 августа, передает Ansa. Отмечается, что в совещании принимали участие в том числе руководители национальных фармацевтических бизнес-ассоциаций. Как сообщалось ранее, в настоящее время стоимость экспресс-тестов в разных регионах страны составляет от 15 до 40 евро. С 6 августа в Италии станет обязательным использование так называемых «антикоронавирусных паспортов» для доступа в целый ряд общественных мест. Обладателями указанного документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. Подробности в материале: Стоимость экспресс-тестов на коронавирус в Италии снизят вдвое

21:33 05.08.2021 Учебный 2020−2021 год в Италии пройдет в очном режиме, но останется обязательным ношение масок, такое решение было принято на заседании оперштаба по борьбе с эпидемией. От ношения масок будут освобождены только дети в возрасте 6 лет и младше. Местным властям запретят переводить школы на дистанционное обучение, кроме исключительных случаев (вспышка эпидемии в регионе или отдельном учреждении). Об этом: Семилетних итальянских школьников обяжут носить маски

21:40 05.08.2021 Для доступа в наземный общественный транспорт и метро жителям Италии не понадобятся так называемые «антикоронавирусные паспорта», такое решение было принято на заседании оперштаба по борьбе с эпидемией. При этом для проезда в другие регионы страны (кроме соседних) «антикоронавирусные паспорта» будут обязательными. Читайте также: Непривитым гражданам Италии разрешат ездить по городу

22:22 05.08.2021 Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 5501. За сутки умерли четыре человека с этим диагнозом, причем смертность возросла за последние две недели. Кроме того, 150 470 пациентов в стране выздоровели. Лечение в стране проходят 955 человек, и это число стремительно растет. В минздраве страны уже заявили о возможности повторного ввода ограничений. Об этом: В Северной Македонии за сутки выявили 219 носителей коронавируса

22:29 05.08.2021 В минздраве заявили, что вакцинация кормящей матери может привести к появлению антител у младенца. Подробности в материале: В Косово призвали прививаться от коронавируса кормящих и носящих плод

22:36 05.08.2021 Граждане Италии, привитые от коронавируса, но контактировавшие с его носителем, должны будут оставаться на карантине в течение семи дней, с таким заявлением выступил министр здравоохранения Роберто Сперанца.В настоящее время срок такого карантина (для всех граждан) — 10 дней. Читайте также: В Италии сократят продолжительность карантина для привитых от COVID-19

22:39 05.08.2021 В Милане начали работу мобильные центры вакцинации бездомных граждан, передают местные СМИ. Читайте подробнее: В Милане появились мобильные центры вакцинации бездомных

22:46 05.08.2021 По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявили свыше 108 тысяч случаев заражения, 105 688 пациентов уже здоровы. 2267 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. 20 июля в крае впервые за три недели умер один пациент с COVID-19. Еще один летальный исход был зарегистрирован 30 июля, а затем 4 августа. 5 августа умерли сразу два человека. Активных случаев заражения насчитывается уже более тысячи — 1065. Читайте подробнее: Число носителей коронавируса в Косово превысило тысячу

22:50 05.08.2021 Лишь 7% населения Италии — убежденные противники вакцинации, следует из итогов опроса Ipsos, опубликованных в четверг, 5 августа. 71% граждан уже сделали по крайней мере одну прививку от коронавируса (близко к данным правительства), 6% намереваются начать прививаться в ближайшее время. Еще 10% граждан, по их собственным словам, предпочитают подождать, и лишь 7% твердо уверены, что прививаться не стоит. 6% респондентов предпочли не отвечать на вопросы. Читайте подробнее: Социологи Италии оценили долю антипрививочников в 7% населения

22:53 05.08.2021 В посольстве подчеркнули, что все вакцины, используемые в крае, эффективны и безопасны, и посоветовали косоварам не становиться жертвами дезинформации. 5 августа число носителей коронавируса в Косово превысило 1000, и это только зарегистрированные случаи. Читайте подробнее: США призвали граждан Косово прививаться от коронавируса

23:05 05.08.2021 Министерство образования Финляндии рекомендовало школам, гимназиям и профессиональным училищам страны вернуться к очной форме обучения в новом учебном году. Об этом: Власти Финляндии решили вернуться к очной форме обучения в стране

23:11 05.08.2021 Пандемия разрушает то, что было достигнуто в мире общими усилиями, сообщил 5 августа гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом: Глава ВОЗ заявил, что COVID-19 разрушает достигнутое в мире

23:50 05.08.2021 В Албании 5 августа в результате обследования 3601 пациента выявили 132 новых случая заражения коронавирусом. Еще 29 пациентов выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании. Подробности в материале: В Албании за сутки выявили 132 носителя коронавируса

00:31 06.08.2021 Американские спецслужбы изучают большой массив генетических данных из образцов коронавируса, исследованных ранее в лаборатории в китайском Ухане, где в декабре 2019 была впервые зафиксирована вспышка коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 5 августа сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомлённые источники. Читайте подробнее: СМИ сообщили об изучении спецслужбами США данных о COVID-19 из Уханя

01:03 06.08.2021 Американский телеканал CNN расторг трудовые договоры с тремя сотрудниками, пришедшими в офис без прививки против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил один из работников компании — Оливер Дарси на своей странице в Twitter. Читайте подробнее: Телеканал CNN уволил троих сотрудников за явку в офис без прививки

01:14 06.08.2021 На Кубе за прошедшие сутки выявили 8399 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Об этом: На Кубе за сутки выявили почти 8,4 тыс. носителей SARS-CoV-2

02:30 06.08.2021 Третья волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в Демократической Республике Конго идет на спад и находится под контролем, заявил глава штаба по борьбе с COVID-19 в ДРК Жан-Жак Муйембе в ходе пресс-конференции. Об этом: В ДР Конго заявили о стабилизации ситуации с COVID-19

04:33 06.08.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1704 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее вновь выявили свыше 1,7 тыс. носителей SARS-CoV-2 за сутки

05:20 06.08.2021 План по ревакцинации населения США против коронавирусной инфекции подготовит к осени американское Управление по вопросам качества продуктов питания и медикаментов (FDA), сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Подробности в материале: Власти США начали готовить план по ревакцинации населения

05:39 06.08.2021 Власти Сингапура отменили для прибывающих в страну из Тайваня прохождение обязательного двухнедельного карантина, введённого ранее из-за угрозы распространения COVID-19. Об этом со ссылкой на Минздрав республики 6 августа сообщает телеканал CNA. Подробности в материале: В Сингапуре отменили карантин для прибывающих с Тайваня

05:53 06.08.2021 Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Комсомольская правда» заявил о необоснованных выпадах «ряда западных стран против российских вакцин» от коронавируса, а также отметил политизацию процесса ее регистрации. Между тем буквально месяц назад вокруг поставки российской вакцины в Аргентину разразился скандал, никак не связанный с политизацией, да и выпады сложно было бы назвать необоснованными. Испанская пресса со ссылкой на советника президента страны Сесилию Николини заявляла о рисках разрыва контракта. Причина — сроки поставки второго компонента, к которым у принимающей, а точнее покупающей, стороны есть вполне определенные претензии. ИА REGNUM проанализировало подробности ситуации, вокруг которой, как пишут эксперты, «страсти быстро накаляются». "Страсти быстро накаляются» — о скандале с поставкой вакцины в Аргентину

05:57 06.08.2021 Власти Южной Кореи намерены продлить еще на две недели строгие ограничения из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил премьер-министр республики Ким Бу Гём в ходе пресс-конференции. Читайте подробнее: В Южной Корее продлили ограничения из-за COVID-19

07:15 06.08.2021 В Италии при посещении музеев, театров, кинотеатров, концертов, выставок, спортзалов, бассейнов, а также ресторанов и других заведений общепита в закрытых помещениях с 6 августа необходимо предъявлять ковид-сертификат. Требование, вызвавшее в обществе неоднозначную реакцию, вводится согласно принятому ранее решению правительства Италии. Читайте подробнее: В Италии обязали предъявлять ковид-сертификаты в музеях, театрах и общепите

07:16 06.08.2021 Масочный режим в Иране. (сс) Amir Abbas Ghasemi. mojnews.com

08:01 06.08.2021 Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) в Бразилии не устанавливало новых правил, ограничивающих ввоз в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе регулятора. Читайте подробнее: В Бразилии опровергли сообщения о приостановке импорта вакцины «Спутник V»

08:23 06.08.2021 Вакцинация от коронавирусной инфекции помогла миру «в рекордно короткие сроки» далеко продвинуться в борьбе с COVID-19, однако, несмотря на это, в настоящее время человечество вступило в «период реальной опасности». Об этом на брифинге для представителей стран — членов Всемирной организации здравоохранения в Женеве заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Подробности в материале: Мир переживает период реальной опасности из-за COVID-19 — глава ВОЗ

08:24 06.08.2021 В Молдавии в течение суток 5 августа выявили 159 случаев заражения коронавирусом в ходе 5774 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили почти 160 носителей коронавируса

08:27 06.08.2021 Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не меняло требований к проведению национальных испытаний российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба бразильского регулятора. Читайте также: В Бразилии отреагировали на сообщения о новых условиях импорта «Спутника V»

08:42 06.08.2021 5 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 92 628, причем 434 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 434 человек

08:59 06.08.2021 128 новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение 5 августа в ходе 446 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В Абхазии за сутки выявили более 120 носителей коронавируса

09:34 06.08.2021 В ходе 739 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 50 случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 августа сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте подробнее: В Приднестровье за сутки выявили 50 случаев заражения коронавирусом

09:47 06.08.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 6 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Читайте также: В ВС Южной Кореи за сутки выявили семь носителей коронавируса

09:49 06.08.2021 Лаборатория. (сс) Governor Tom Wolf

10:20 06.08.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 41 885 исследований на SARS-CoV-2 выявили 3780 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 6 августа обнародовали на сайте Stopcov.ge. Читайте также: В Грузии за сутки выявили более 3700 носителей коронавируса

10:36 06.08.2021 Все врачи в Грузии должны быть привиты от COVID-19. Об этом 5 августа на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваемости в стране (NCDC) Амиран Гамкрелидзе. Читайте также: Врачей в Грузии призвали пройти вакцинацию от COVID-19

11:01 06.08.2021 Все вузы Нур-Султана к началу учебного года должны подключиться к системе контроля Ashyq, которая определяет иммунный статус посетителей. Об этом 5 августа сообщил мэр столицы Казахстана Алтай Кульгинов в соцсети Instagram. Читайте подробнее: В Казахстане призвали пройти вакцинацию преподавателей и студентов

11:06 06.08.2021 Заявления о том, что Олимпийские игры в Токио оказывают непрямой эффект на рост COVID-19 в Японии, ничем не подтверждены. Об этом 6 августа заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Читайте также: В МОК заявили об отсутствии подтверждений о влиянии ОИ на рост COVID-19

11:20 06.08.2021 Коронавирус в мире [Иван Шилов © ИА REGNUM)]

11:34 06.08.2021 Казахстанская митрополия Русской православной церкви приобрела 10 800 доз вакцины «Спутник V», чтобы безвозмездно передать жителям Алма-Аты. Об этом 5 августа сообщает Агентство православных новостей Казахстана. Об этом: РПЦ передаст властям Алма-Аты партию «Спутника V»

12:07 06.08.2021 На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 6 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK). Подробности в материале: На базах США в Южной Корее выявили четырех носителей коронавируса

12:12 06.08.2021 Правительство Эстонии приняло решение, что не прошедшие вакцинацию работники образования должны будут регулярно сдавать экспресс-тесты. Об этом сообщила канцелярия кабинета министров. Подробности в материале: Невакцинированных учителей в Эстонии заставят сдавать ковид-тесты

12:18 06.08.2021 Правительство Австралии не намерено принимать новые законы, требующие обязательной вакцинации от COVID-19 всех трудоустроенных граждан. Об этом премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил 6 августа в ходе пресс-конференции, передает телеканал Nine News. Подробности в материале: Моррисон: в Австралии не будет введена обязательная вакцинация

12:23 06.08.2021 Массовая акция протеста, проведенная в Риге 4 августа противниками ковид-ограничений, направлена против действий правительства в этом вопросе. Об этом политтехнолог Филипп Раевский заявил местному гостелеканалу на русском языке LTV7. Об этом: Ковид-диссиденты Латвии акцией выразили недоверие правительству — мнение

12:24 06.08.2021 6 августа правительство Нового Южного Уэльса объявило, что «Фестиваль цвета» в столице штата Сиднее (Vivid Sydney) будет отменен второй год подряд на фоне продолжающегося в городе локдауна. Об этом сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: В Сиднее отменен «Фестиваль цвета»

12:24 06.08.2021 Компания по вакцинации иммунизации населения Австралии от COVID-19 «преодолела новый рубеж». Об этом 6 августа в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает телеканал Nine News. Подробности в материале: В Австралии растут темпы вакцинации от COVID-19

12:26 06.08.2021 По словам главного санитарного врача Австралии Пола Келли, в настоящее время вспышка коронавируса в районе Большого Сиднея успешно подавляется властями Нового Южного Уэльса после того, как в городе и его окрестностях был введен режим жесткого карантина. Об этом Келли заявил 6 августа в ходе пресс-конференции, передает телеканал Nine News. Читайте подробнее: Главный врач Австралии: локдаун в Сиднее доказал свою эффективность

12:27 06.08.2021 Австралийский штат Квинсленд вскоре может стать одной из немногих юрисдикций в мире, где детей в возрасте до 12 лет обяжут носить маски, поскольку в настоящее время местные власти борются со вспышкой COVID-19 в школах. Об этом 6 августа в ходе пресс-конференции заявила главный санитарный врач Квинсленда Жаннетт Янг, передает телеканал Nine News. Подробности в материале: В австралийском Квинсленде детей могут обязать носить маски

12:29 06.08.2021 Расположенным в австралийской Виктории предприятиям, которые в настоящее время терпят убытки в связи с очередным локдауном после ухудшение ситуации с коронавирусом, будет выделена дополнительная финансовая поддержка. Об этом 6 июля сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: В австралийской Виктории выделят дополнительные деньги на поддержку бизнеса

12:35 06.08.2021 По словам управляющего Резервного банка Австралии Филипа Лоу, Австралии удастся избежать новой рецессии, несмотря на то, что недавнее восстановление экономики было прервано «Дельта"-вариантом коронавируса и последовавшими за его распространением новыми локдаунами в штатах. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 6 августа, передает телеканал Nine News. Подробности в материале: Австралии удастся избежать новой рецессии — ЦБ

12:38 06.08.2021 С понедельника, 9 августа, все пассажиры паромов в Эстонии обязаны носить медицинские маски. Об этом сообщила канцелярия правительства страны со ссылкой на принятые решения по ограничению распространения коронавируса. Читайте также: На пассажирские паромы Эстонии возвращено обязательное ношение масок

12:44 06.08.2021 Государственная инспекция данных Латвии оштрафовала на 500 евро бывшего охранника магазина, который разместил в социальных сетях фотографии премьер-министра Кришьяниса Кариньша. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv. Читайте также: Оштрафован человек, разместивший в соцсетях фото премьера Латвии без маски

12:45 06.08.2021 За истекшие сутки на Украине было выявлено более одной тысячи новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 августа сообщает украинский минздрав. Читайте также: На Украине за сутки выявили более тысячи носителей коронавируса

12:49 06.08.2021 Большинство тех жителей Латвии, кто очень хотел привиться от коронавируса, это уже сделало, и сейчас государство должно подтолкнуть к правильному решению сомневающихся и неторопливых. Об этом министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил местному «Радио 4». Об этом: Минздрав Латвии: пришло время подтолкнуть к вакцинации нерешительных

12:54 06.08.2021 Австралийцам, проживающим за границей, больше не будет выдаваться автоматическое разрешение на выезд из страны в рамках попытки правительства сократить число международных авиарейсов. Об этом 6 августа в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает телеканал Nine News. Об этом: В Австралии усложнили процедуру выезда из страны

13:03 06.08.2021 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 191 478 человек. Об этом 6 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Об этом: В Южной Корее от COVID-19 привили 40% населения

13:09 06.08.2021 Сербия подарит Ирану 50 000 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил спикер парламента Сербии Ивица Дачич 5 августа в Тегеране после церемонии инаугурации нового президента Ирана Эбрахима Раиси. «Я сообщил о решении правительства Сербии выделить народу Ирана 50 000 доз вакцины «Спутник V». Мы знаем, что это небольшое количество для такой большой страны, но это жест дружбы», — процитировал телеканал РТС слова Дачича. Читайте также: Сербия подарит Ирану 50 тысяч доз «Спутника V»

13:18 06.08.2021 В Южной Корее провели опрос на тему вакцинации детей. Об этом сообщает DongA Science со ссылкой на данные больницы Пусанского национального университета (Pusan National University Hospital). Об этом: В Южной Корее провели опрос на тему вакцинации детей

13:24 06.08.2021 За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 210 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 августа сообщает минздрав ДНР. Читайте также: В ДНР за сутки выявили 210 новых носителей коронавируса

13:28 06.08.2021 Производство в Китае вакцин против коронавируса от британско-шведской компании AstraZeneca идёт активно, тогда как проекты по «Спутнику V» и Pfizer находятся на ранних стадиях. Об этом директор Департамента международной экономики МИД КНР Ван Сяолун заявил 6 августа на брифинге. «Они начали поставки в другие страны в достаточно значительных количествах», — сказал Ван о китайском производителе вакцин AstraZeneca. Читайте подробнее: Китай активно производит вакцины AstraZeneca, но не «Спутник V» и Pfizer

13:39 06.08.2021 Заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса о том, что он призывает страны ВОЗ не проводить повторную вакцинацию от коронавируса до конца следующего месяца, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 5 августа в социальной сети Facebook. Об этом: Сеть: «Так с болезнями не борются» — ВОЗ призвал отложить ревакцинацию

13:39 06.08.2021 Ответ постоянного представителя России при Евросоюзе Владимира Чижова на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса, обвинившего Москву в политизации вопроса признания вакцин, о том, что всё, относящееся к России, политизируется ЕС, стал поводом для бурной реакции в интернет-сообществе. Граждане поделились своим мнением по данному поводу 5 августа в социальной сети Facebook. Подробности в материале: Сеть: «Кто же бабками делиться захочет?!» — ЕС политизировал вопрос вакцин

13:44 06.08.2021 В Грузии почти не осталось свободных мест для пациентов с COVID-19. Об этом 6 августа на брифинге заявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе. Читайте подробнее: Сектор здравоохранения Грузии перегружен — минздрав

13:50 06.08.2021 В настоящее время в австралийском штате Виктории насчитывается 72 активных случая COVID-19, 6 из которых были обнаружены за последние сутки. Об этом в ходе пресс-конференции 6 августа сообщил министр здравоохранения Виктории Мартин Фоули, передает телеканал Nine News. Об этом: Минздрав австралийской Виктории: акции протеста только усугубят локдаун

13:51 06.08.2021 Аэропорт Мельбурна (штат Виктория, юго-восток Австралии) был внесен в список мест распространения коронавируса после того, как 2 августа у пассажиров двух рейсов был обнаружен COVID-19. Об этом 6 августа сообщил телеканал Nine News. Читайте также: В Австралии один из аэропортов признан местом распространения коронавируса

13:56 06.08.2021 По словам премьер-министра штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) Глэдис Бережиклян, инфекционные свойства «Дельта"-варианта коронавирусной инфекции справятся с любым «стальным кольцом», установленным вокруг Сиднея. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции 6 августа, передает телеканал Nine News. Подробности в материале: «Стальное кольцо» вокруг Сиднея не остановит штамм «Дельта»?

14:21 06.08.2021 Прогноз Агентства общественного здравоохранения Швеции (FHM) относительно того, когда всем взрослым жителям страны должна быть предложена хотя бы одна доза вакцины от COVID-19, остается без изменений, поскольку иммунизация населения проходит в соответствии с запланированным графиком. Об этом 6 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: Иммунизация населения Швеции от COVID-19 проходит в плановом режиме — SVT

14:24 06.08.2021 Правительство Дании намерено ускорить темпы вакцинации в стране перед наступлением осень. Поэтому в ближайшие недели по всей стране будут установлены несколько станций для досрочной и плановой вакцинации, где граждане смогут получить прививку, не выходя из своего автомобиля. Об этом 6 августа сообщил телеканал DR. Об этом: В Дании ускорят темпы вакцинации от COVID-19

14:26 06.08.2021 В настоящее время певица МакSим (Марина Абросимова) постепенно восстанавливается после выхода из искусственной комы. Об этом 6 августа сообщил представитель артистки. Читайте подробнее: Представитель МакSим рассказал о состоянии певицы

14:36 06.08.2021 На этой неделе Агентство общественного здравоохранения Швеции объявило, что ревакцинация третьим компонентом вакцины от COVID-19 начнется в 2022 году. Однако некоторые граждане их групп риска смогут получить третью дозу уже этой осенью. 6 августа новостная служба SVT Nyheter сообщила, что в регионах Швеции уже начали готовиться к проведению кампании по ревакцинации, однако все еще ожидают получения более подробной информации от ведомства. Читайте подробнее: В Швеции готовятся к началу массовой ревакцинации от COVID-19

14:38 06.08.2021 В полдень 6 августа правительство Норвегии ввело ограничительные меры на въезд в страну для жителей некоторых ленов Швеции в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter. Подробности в материале: Норвегия ввела ограничения на въезд для граждан Швеции

14:50 06.08.2021 Раздача масок в метро Нью-Йорка. (сс) Marc Hermann. MTA NYC Transit (1)

14:58 06.08.2021 В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 262 теста на коронавирус, из которых 30 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 6 августа сообщила агентству «Рес». Подробности в материале: В Южной Осетии за сутки выявили 30 случаев заражения коронавирусом

15:00 06.08.2021 Уровень распространение коронавируса в Швеции продолжает расти, и в Агентстве общественного здравоохранения Швеции более не считают, что он находится на низком уровне. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства от 6 августа, передает новостной портал Omni. Читайте также: В Швеции объявили об ухудшении эпидемиологической ситуации

15:02 06.08.2021 6 августа Европейский центр профилактики и контроля заболеваний окрасил столичный регион Швеции в красный цвет. Европейские власти более не считают, что в Стокгольме ситуация с распространением коронавируса является приемлемой. Об этом сообщил шведский новостной портал Omni. Читайте также: В ЕС считают, что в Стокгольме ухудшилась ситуация с коронавирусом

16:30 06.08.2021 У 40 из 90 вакцинированных «АстраЗенекой» киргизских военных возникла субфебрильная лихорадка, и еще у четырех военнослужащих наблюдались гипертермия выше 39 градусов и сильная головная боль. Подробности в материале: Вакцинация «АстраЗенекой» в Киргизии вызвала массовые побочные эффекты

17:50 06.08.2021 Пустые улицы в Братиславе. (сс) ŽupaBA VUCBA

19:32 06.08.2021 Курьер в Камеруне. (сс) Johnkekam

20:24 06.08.2021 Эпидемиологическая ситуация в Сербии постоянно ухудшается и «постепенно становится угрожающей». Об этом заявил главный эпидемиолог Сербии, глава национального штаба по борьбе с эпидемией коронавируса Предраг Кон новостному агентству «Танюг». Читайте подробнее: Сербский эпидемиолог: Ситуация в Сербии становится угрожающей

20:32 06.08.2021 В мире за сутки зафиксировано 635 150 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 9764 пациента с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 635 тысяч новых случаев COVID-19

21:13 06.08.2021 Власти Италии пока не приняли никакого решения о том, будет ли обязательным предъявление «антикоронавирусных паспортов» для доступа граждан к их рабочим местам, заявил министр труда Андреа Орландо. Обладателями указанного документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. С 6 августа 2021 года те, у кого такого «паспорта» нет, не смогут посещать некоторые общественные места (закрытые залы ресторанов и баров, музеи, кинотеатры, театры, стадионы и т. д.). Решение будет приниматься «в атмосфере диалога», власти продолжат линию последних месяцев — поощрять вакцинацию, заботиться о здоровье граждан и не наносить лишних ударов экономике, отметил Орландо. Об этом: Гражданам Италии могут понадобиться COVID-справки для прихода на работу

21:14 06.08.2021 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки не изменилось. За последние 24 часа в стране было выявлено еще 845 носителей SARS-CoV-2. Данная информация была опубликована 6 августа на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. Подробности в материале: В Швеции за сутки выявили 845 случаев коронавируса

21:18 06.08.2021 Вполне вероятно, что осенью-зимой 2021 года нужно будет начать прививать третьей прививкой от коронавируса отдельные группы населения Италии, заявил заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери. Речь идет в первую очередь о пожилых людях. Власти рассчитывают достичь своей цели — коллективного иммунитета от коронавируса к середине осени 2021 года, но этот иммунитет с ходом времени становится слабее, отметил Силери. Об этом: Минздрав Италии готовит третьи дозы вакцины от коронавируса

21:29 06.08.2021 Коронавирусом в Италии в последние недели заражаются преимущественно граждане в возрасте от 10 до 29 лет, заявил глава национального Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.Распространяемость вируса продолжает повышаться, хотя и не так быстро, как несколько недель назад, сообщил он также. Читайте также: Коронавирус в Италии стал болезнью подростков и молодёжи

21:36 06.08.2021 Около 90% сотрудников школ и вузов Италии уже привились от коронавируса, странно в такой ситуации относиться к ним как к безответственным гражданам, заявила заместитель главы национального профсоюза Cgil Джанна Фракасси. Так она прокомментировала намерение правительства впускать учителей в школы только по предъявлении «антикоронавирусных паспортов» (данная мера предложена взамен ранее обсуждавшейся обязательной вакцинации для сотрудников школ и вузов). Об этом: Профсоюзы Италии возражают против коронавирусных проверок учителей

21:50 06.08.2021 Ожидается, что ветер, распространяющий пламя, еще усилится. На борьбу с огнем брошены все имеющиеся ресурсы. К тушению огня намерены привлечь еще 500 человек. Пожарные призывают граждан не оставаться в своих домах в случае приближения огня, а немедленно вызывать пожарных и эвакуироваться. Читайте также: В столице Северной Македонии сообщают о 18 очагах распространения огня

22:16 06.08.2021 В Северной Македонии 6 августа в результате исследования 5929 образцов выявили 325 новых носителей коронавируса. С каждым днем число выявляемых носителей (суточный показатель) увеличивается на сотню, растет число смертей. Новая волна распространения инфекции требует более активного участия граждан в вакцинации. Читайте подробнее: В Северной Македонии идет стремительный рост числа носителей коронавируса

22:17 06.08.2021 Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче поблагодарил правительство Хорватии за проявление солидарности в борьбе с вирусом. Всего в стране произведено около миллиона инъекций вакцины. Читайте подробнее: Хорватия подарила Северной Македонии 20 тысяч доз вакцины от коронавируса

22:23 06.08.2021 Главным опасением премьер-министра Италии Марио Драги является возможное осложнение эпидемиологической ситуации в стране, так он ответил на соответствующий вопрос журналистов в пятницу, 6 августа.Правительство старается действовать разумно и осторожно, и нет уверенности в том, хватит ли нынешних мер для того, чтобы сдержать распространение эпидемии, отметил Драги. Об этом: Премьер Италии: не знаю, хватит ли нынешних мер, чтобы сдержать эпидемию

22:30 06.08.2021 По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявили свыше 109 310 заражений, 105 702 пациента уже здоровы. 2267 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. 20 июля в крае впервые за три недели умер один пациент с COVID-19. Еще один летальный исход был зарегистрирован 30 июля, а затем 4 августа. 5 августа умерли сразу два человека. Активных случаев заражения насчитывается уже более тысячи — 1321. Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили 271 носителя коронавируса

22:45 06.08.2021 По данным министерства, всего в Албании выявили 133 591 случай заражения коронавирусом. 130 370 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2458 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19. 28 июля в Албании впервые за последний месяц (с 26 июня) от последствий заболевания умер 74-летний пациент. Еще один летальный исход был зарегистрирован 6 августа. Мужчина не был привит от COVID-19, и очевидно, это было сознательным решением, поскольку лица его возрастной группы прививались первыми. Читайте подробнее: В Албании за сутки выявили 149 носителей коронавируса

22:46 06.08.2021 В Италии 6 августа вступили в силу новые коронавирусные ограничения.Граждане, не получившие так называемый антикоронавирусный паспорт, не могут посещать некоторые общественные места (закрытые залы ресторанов и баров, музеи, кинотеатры, театры, стадионы и т. д.). По данным итальянских СМИ, в барах и ресторанах действительно ведутся проверки, при этом многие из владельцев заведений высказывают недоумение, почему непривитым гражданам нельзя ходить в бар, но можно — в метро или в банк. Читайте подробнее: В Италии вступили в силу новые коронавирусные ограничения

22:54 06.08.2021 Вакцинированы 65% населения старше 70 лет, 62% населения старше 65 лет, 58% населения старше 60 лет и 47% населения старше 50 лет. Совершеннолетние граждане страны всех возрастов могут привиться в любом пункте вакцинации. В стране продолжается вакцинация школьников (по записи). Об этом: Свыше 400 тысяч граждан Македонии полностью привиты от коронавируса

23:05 06.08.2021 Правило санитарной дистанции в 1 метр в школах Италии должно соблюдаться «только там, где это возможно», сообщил в пятницу, 6 августа, министр образования Патрицио Бьянки. Перед началом 2020−2021 учебного года ради соблюдения данной нормы в школы Италии массово закупали одноместные парты. Но вслед за этим возникла проблема дефицита пространства в классах. Как сообщалось ранее, все сотрудники школ и вузов Италии должны будут предъявлять «антикоронавирусные паспорта» для доступа к рабочим местам. Кроме того, в зданиях будет действовать масочный режим. Об этом: Власти Италии разрешили школьникам сократить дистанцию

23:13 06.08.2021 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в огне оказался национальный горный парк Немуна в Штупеч, Печский муниципалитет. В тушении пожаров принимают участие пожарные бригады, полиция, силы безопасности Косово, сотрудники парка и частные предприятия, а также состав миссии НАТО в Косово КФОР. Читайте также: В Косово удалось усмирить пожар, захвативший 20 гектаров поля

23:37 06.08.2021 Напомним, штамм коронавируса «Дельта» характеризуется тяжелым течением у детей, в отличие от предыдущих. В Косово призывают вакцинироваться от коронавируса родителей, в том числе кормящих женщин и беременных. Подробности в материале: В Косово участились случаи заражения детей коронавирусом

00:47 07.08.2021 Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 8324 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте подробнее: Во Вьетнаме за сутки выявили свыше 8,3 тыс. зараженных коронавирусом

00:48 07.08.2021 Панта Петрович, известный тем, что уже 15 лет живет в пещере недалеко от города Пирот на востоке Сербии, привился от коронавируса и призвал других сделать то же самое. Об этом 3 августа сообщило новостное агентство «Танюг». "Я захотел привиться, потому что, если корона придет в город, она придет и в деревню, и в лес, в котором мы живем. Поэтому и я и мои друзья решили привиться. Мы привились первой дозой вакцины, ждем вторую. Я призываю всех привиться, потому что болезнь не выбирает», — сказал Петрович. Читайте также: Серб, проживающий в пещере, привился от коронавируса

00:49 07.08.2021 Уровень заболеваемости COVID-19 в Ирландии за 14 дней вырос до 386 случаев на 100 тыс. человек — рекордного показателя с начала февраля 2021 года. Об этом 6 августа сообщил доктор Ронан Глинн, заместитель главного врача Ирландии. Читайте также: В Ирландии заболеваемость COVID-19 достигла пиковых значений

01:48 07.08.2021 План по постепенному снятию карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, представил президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе своего обращения к народу. Об этом: В Аргентине представили план по выходу из карантина

02:06 07.08.2021 Ряд западных стран ведут целенаправленную кампанию против российских вакцин от коронавируса, заявил 6 августа посол России в США Анатолий Антонов. Его комментарий приводится на странице посольства в Facebook. Читайте также: Посол России в США заявил о кампании против российских вакцин на Западе

02:18 07.08.2021 На Кубе за прошедшие сутки выявили 8886 носителей коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Читайте также: На Кубе за сутки выявили почти 9 тыс. носителей SARS-CoV-2

03:34 07.08.2021 106-летняя женщина Хасин Биби из Пакистана выздоровела после заражения «Дельта"-штаммом коронавируса SARS-CoV-2, передает телеканал ARY News. Подробности в материале: 106-летняя жительница Пакистана вылечилась от «Дельта"-штамма коронавируса

04:12 07.08.2021 Половина жителей США к 6 августа получили обе дозы вакцины от COVID-19, сообщили в пресс-службе Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Подробности в материале: В США от коронавируса вакцинировали половину населения

07:17 07.08.2021 В Австралии за сутки выявили рекордное за 2021 год число зараженных коронавирусом нового типа, сообщает агентство Reuters. Читайте подробнее: В Австралии за сутки выявили рекордное число носителей SARS-CoV-2

09:14 07.08.2021 6 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 93 086, причем за последние 24 часа от смертельного вируса погибло 458 иранцев. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Об этом: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 458 человек

10:22 07.08.2021 За прошедшие 24 часа на летних Олимпийских играх в Токио было выявлено 22 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 7 августа сообщает оргкомитет Игр. Подробности в материале: На Олимпиаде за сутки выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

16:02 07.08.2021 За истекшие сутки на Украине выявили 1054 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 7 августа сообщает украинский минздрав. «За сутки 6 августа на Украине зафиксировано 1054 новых подтвержденных случая», — говорится сообщении. Читайте подробнее: На Украине за сутки выявили более 1 тыс. носителей коронавируса

17:37 07.08.2021 Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1213 и достигло 452 953. Об этом 7 августа сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства здравоохранения страны. Читайте подробнее: В Белоруссии за сутки выявили более 1,2 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

18:31 07.08.2021 В Молдавии за минувшие сутки выявили 131 случай заражения коронавирусом. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба минздрава республики. По данным министерства, за время пандемии в стране выявили 260 555 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 252 815 человек. Читайте также: В Молдавии за сутки выявили более 130 носителей коронавируса

18:55 07.08.2021 На территории Великобритании за минувшие сутки выявили 28 612 случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 августа свидетельствуют данные правительства страны. По последним данным, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране превышает 6 млн. Подробности в материале: В Британии за сутки выявили более 28 тыс. носителей SARS-CoV-2

20:43 07.08.2021 Анализ на коронавирус в США. (сс) The National Guard

00:45 08.08.2021 В ВОЗ не исключили, что если для наименования новых штаммов не хватит букв греческого алфавита, то новые штаммы коронавируса могут начать называть в честь созвездий. Читайте также: В ВОЗ не исключили, что новые штаммы коронавируса назовут в честь созвездий

04:30 08.08.2021 Всего в Макао было протестировано на коронавирус около 716 тыс. человек, все результаты тестов отрицательные. Читайте подробнее: В Макао завершено тестирование населения на коронавирус

04:53 08.08.2021 Американские исследователи выяснили, что лекарство от глистов может оказаться эффективным средством и от COVID-19. Читайте подробнее: Учёные из США предложили лечить COVID-19 лекарством от паразитов

08:19 08.08.2021 «Штамм Ориона опасней штамма Андромеды, но штамм Малой Медведицы вообще кошмар»: эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что у ВОЗ кончаются буквы греческого алфавита, и теперь для обозначения штаммов хотят перейти на названия созвездий. Рассматривался вариант с именами древнегреческих богов и богинь, но от него уже отказались. Букв в греческом алфавите всего 24, а звезд на небе — не счесть. Видимо, ВОЗ не надеется на скорое окончание пандемии.

10:06 08.08.2021 Во время проведения летних Олимпийских игр в Токио ни один спортсмен из России в Олимпийской деревне не заразился коронавирусом. Об этом 8 августа рассказал главный врач российской национальной команды на Играх Андрей Жолинский. Подробности в материале: Среди спортсменов сборной России на ОИ никто не заразился коронавирусом

14:48 08.08.2021 Трамп — о происхождении коронавируса: «Я называю его китайским вирусом, потому что именно оттуда он начал распространение. Он появился в лаборатории. Я и раньше говорил, что он появился в лаборатории, но только теперь все отмечают, что, вероятно, я был прав. Руководство «Твиттера» активно блокировало людей, которые писали об этом. Это абсолютно ужасно».

16:00 08.08.2021 Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 979 и достигло 453 932. Об этом 8 августа сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства здравоохранения страны. Подробности в материале: В Белоруссии за сутки выявили более 900 случаев заражения SARS-CoV-2

16:43 08.08.2021 Ведущие театральные деятели Финляндии подписали петицию против требования властей страны о двухметровой дистанции между посетителями театров, сообщает 8 августа ИА Красная Весна. Читайте также: В Финляндии выступили против введённых в театрах коронавирусных ограничений

17:47 08.08.2021 В Иране за минувшие сутки выявили 39 619 случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 августа сообщает IRNA. По последним данным, за время пандемии в стране выявили 4 158 729 носителей SARS-CoV-2. Об этом: В Иране за сутки выявили более 39 тыс. носителей коронавируса

18:11 08.08.2021 За истекшие сутки на Украине выявили 619 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 августа сообщает украинский минздрав. Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 259 151. Об этом: На Украине за сутки выявили 619 носителей коронавируса

19:34 08.08.2021 Защитить человека от агрессивности мутирующего коронавируса способна на данный момент только вакцинация. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович «Российской газете». По ее словам, «количество госпитализаций и людей в отделениях интенсивной терапии» уменьшается при высоком охвате иммунизацией. Читайте подробнее: В ВОЗ назвали способ защитить человека от мутаций коронавируса

20:20 08.08.2021 Всплеск заражений коронавирусом во Флориде (США) вызвал подозрения, что коронавирус в Соединенных Штатах мог появиться раньше, чем в китайском Ухане. Об этом 8 августа сообщает Global Times со ссылкой на вирусолога Уханьского университета Ян Чжаньцю. Читайте также: В Китае обвинили США в сокрытии данных о первых случаях COVID-19

20:47 08.08.2021 В Молдавии за минувшие сутки выявили 75 случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба минздрава республики. Об этом: В Молдавии за сутки выявили более 70 носителей коронавируса

22:10 08.08.2021 На территории Великобритании за минувшие сутки выявили 27 429 случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 августа свидетельствуют данные правительства страны. По последним данным, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране превышает 6 млн. Подробности в материале: В Британии за сутки выявили более 27 тыс. носителей SARS-CoV-2

07:15 09.08.2021 Памятник жертвам коронавируса в Мадриде. (сс) Thomas Holbach

07:43 09.08.2021 По мнению учёного, худшая часть пандемии COVID-19 уже пройдена, а коронавирус станет со временем лишь одной из причин простуды, его распространение будет успешно сдерживаться с помощью вакцинации. Читайте подробнее: Учёный из Британии рассказал, во что со временем превратится коронавирус

08:20 09.08.2021 Профессор Нориджской медицинской школы университета Восточной Англии Пол Хантерпредположил, что штамм «дельта» станет конечной точкой коронавируса, а дальнейшие мутации будут значительно слабее.

08:22 09.08.2021 Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял участие в массовом застолье, несмотря на запрет на подобные мероприятия. Об этом 8 августа сообщает агентство «Новости Грузия». Читайте подробнее: Премьер-министра Грузии обвинили в нарушении карантинных мер

08:25 09.08.2021 В Южной Корее за минувшие сутки выявили 1492 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 августа сообщает YTN со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее за сутки выявили почти 1500 носителей коронавируса

08:33 09.08.2021 Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 8 августа привился первым компонентом вакцины, произведённой в США Pfizer. Об этом он сообщил в соцсети Facebook. Читайте подробнее: Премьер-министр Грузии сделал прививку от COVID-19

08:35 09.08.2021 О том, в какие сроки у пациента может развиться постковидный синдром, рассказала 9 августа заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирёва. Читайте подробнее: В Роспотребнадзоре рассказали о сроках развития постковидного синдрома

08:58 09.08.2021 В скором времени COVID-19 станет «принципиально иным заболеванием», превратившись в ещё одну причину простуды. Об этом в своей статье для журнала Spectator написал профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер. Читайте подробнее: В Британии спрогнозировали будущее коронавируса

09:17 09.08.2021 Мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Италия Dipartimento Protezione Civile

09:30 09.08.2021 Режим локдауна в Виктории (юго-восток Австралии) будет снят досрочно после того, как за последние четыре дня в регионе не было зарегистрировано ни одного случая COVID-19. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил премьер-министр штата Дэниэл Эндрюс, передает телеканал Nine News. Читайте также: В австралийской Виктории досрочно снимут локдаун

09:31 09.08.2021 В ходе 245 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 27 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 августа сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте также: В Приднестровье за сутки выявили более 20 случаев заражения коронавирусом

09:36 09.08.2021 За прошедшие 24 часа в Новом Юэном Уэльсе (юго-восток Австралии) власти штата выявили 283 новых случая заражения коронавируса, что стало самым высоким показателем за время нынешней вспышки инфекции в регионе. Об этом 9 августа в ходе пресс-конференции сообщила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян, передает телеканал Nine News. Читайте подробнее: В австралийском Новом Южном Уэльсе выявили 283 случая заражения SARS-CoV-2

09:38 09.08.2021 Ослабление ранее введенных в Сиднее карантинных ограничений в сентябре будет зависеть от достижения целевого показателя по вакцинации от COVID-19 в шесть миллионов человек. Об этом 9 августа в ходе пресс-конференции сообщила премьер-министр Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) Глэдис Бережиклян, передает телеканал Nine News. Читайте подробнее: Снятие локдауна в Сиднее зависит от темпов вакцинации — Бережиклян

09:41 09.08.2021 Полиция Виктории (юго-восток Австралии) направит порядка 200 полицейских в приграничные районы Большого Мельбурна, чтобы помешать жителям столицы штата совершать ненужные поездки в приграничные регионы. Об этом 9 августа сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: Жителям австралийской Виктории ограничат поездки внутри штата

09:47 09.08.2021 Заболевание COVID-19 и его различные опасные штаммы были названы одним из ведущих врачей Австралии как «болезнь непривитых». Вице-президент Австралийско-новозеландской ассоциации реаниматологов доктор Марк Николлс считает, что его утверждение может быть подкреплено последними данными заболеваемости в Новом Южном Уэльсе, где всего один процент всех местных случаев заражения в штате с марта этого года приходится на людей, которые полностью привиты от COVID-19. Об этом 9 августа сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: В Австралии COVID-19 назвали «болезнью непривитых»