Якутск, 5 августа, 2021, 07:44 — ИА Регнум. Домашний кот не подпустил медведя близко к месту, где отдыхали его хозяева. Происшествие случилось в Якутии, предполагает телеграм-канал LIFE SHOT.

Медведь

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На видео кот сначала с шипением отгоняет медведя на несколько метров, а затем долго стоит, вздыбившись и не давая зверю пройти. Хозяйка всё это время зовёт кота, опасаясь за его жизнь, а снимающий видео мужчина шутит: «Вася, нам не надо столько мяса». В конце концов медведь ушёл в лес.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае вТомпонском районе Якутии белый медведь зашёл в посёлок Джебарики-Хая и напугал местных жителей. Зверь съел еду из собачьих мисок, поспал во дворе жилого дома. Люди пытались отогнать его своими силами.