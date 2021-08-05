Москва, , 07:38 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) считает неправильным объединение Пенсионного фонда с фондами медицинского и социального страхования, поддерживаемое Минфином РФ, и продолжает выступать против этой инициативы. Об этом заявил глава ФНПР Михаил Шмаков.

Глава ФНПР Михаил Шмаков Kremlin.ru

По его мнению, министерство финансов сможет бесконтрольно получать средства из социального фонда для пополнения федерального бюджета. Кроме того, утверждает глава ФНПР, ранее Минфин уже забирал излишки Фонда социального страхования в бюджет.

«Мы выступали категорически против этого, критиковали и будем критиковать дальше. Это не нравится Минфину. И поэтому он хочет все в общий котел, и фактически руководить этим. Поэтому мы выступаем против и не дадим это сделать», — объяснил Шмаков в интервью «Известиям».

Читайте также: Почему правительство России чуть не поссорилось с профсоюзами?

Как сообщало ИА REGNUM, впервые объединить социальные фонды предложили на Гайдаровском форуме 2018 года. В июле 2021 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова напомнила об инициативе, сообщив что в правительстве «работают по этому направлению».

Читайте также: Голикова предложила объединить государственные внебюджетные фонды