Хабаровск, 5 августа, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Компания «Глобалтэк», после того как жители Аяно-Майского района отказались от строительства завода по производству сжиженного природного газа, решила перенести предприятие в другую часть Хабаровского края — в Охотский район.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Газ

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Известно, что на 31 августа назначены общественные слушания, где местные жители смогут высказать своё мнение по данному вопросу.

Предполагается, что завод построят в устье реки Толмот, в 50 км южнее Охотска, пишет DVHAB.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, совместный с китайскими инвесторами проект подразумевает разработку газовых месторождений в Якутии, транспортировку газа в Хабаровский край по газопроводу и переработку сырья.