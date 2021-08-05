В банкротном деле крупного метростроителя Урала поставили точку
Челябинск, 5 августа, 2021, 07:33 — ИА Регнум. Арбитраж Челябинской области отказал истцу во введении процедуры банкротства — наблюдении за АО «Челябметрострой». Производство по делу о банкротстве в отношении крупного метростроителя Урала было прекращено. Вердикт подлежит немедленному исполнению, но может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.
В пользу истца — ООО «УралТехГрупп» были взысканы расходы по уплате госпошлины за рассмотрение дела в размере 6 тыс. рублей.
Напомним, иск слушался с марта 2021 года. В качестве обоснования претензий компания «Уралтехгрупп» заявила долг в размере 1,5 млн рублей.
Справка: метростроительная компания была создана в 2002 году. Руководитель с апреля 2020 года — Валерий Мочалкин. Учредителями выступали ФГУП «Управление строительства №30», комитет по управлению имуществом и земельными отношениями мэрии Челябинска и комитет по управлению госимуществом области.
В активе АО — 49% доли в ООО «Прометэл групп», которое работает в сфере производства электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов.