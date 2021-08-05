Пекин, 5 августа, 2021, 07:26 — ИА Регнум. Первый в Китае робот для сборки строительных компонентов сошел с производственной линии в восточно-китайской провинции Цзянсу, сообщает 4 августа газета Science and Technology Daily.

Цитата из к/ф «Терминатор 2: Судный день». Реж. Джеймс Кэмерон. 1991. США Робот

Разработанный компаниями China Railway Science & Industry Group Co., Ltd и China Railway Construction Engineering Group, робот планируется использовать для строительства линий метро в Гуанчжоу.

Оснащенный 72 датчиками и 50 камерами, робот имеет длину 80 метров, вес 460 тонн и эффективный размах 69 метров. Он может устанавливать балки весом до 120 тонн. В общей сложности восемь независимо подвижных ног, состоящих из 32 шин, позволяют роботу более гибко передвигаться и преодолевать препятствия.

Используя технологию позиционирования Beidou, робот имеет точность измерения 10 мм. Уже подана заявку на два национальных патента на изобретение, сказал один из разработчиков.