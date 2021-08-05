Владивосток, 5 августа, 2021, 07:26 — ИА Регнум. В восьми муниципальных образованиях Приморья завершено благоустройство объектов, вошедших в нацпроект «Жилье и городская среда», всего до осени в крае приведут в порядок 50 общественных территорий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе регионального правительства.

Tularegion.ru Парк

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Благоустройство парков, скверов и дворов завершилось в Большом Камне, Спасске-Дальнем, Дальнереченске, Партизанске, Уссурийске, Кавалерово, Пограничном и Светлогорье.

Ещё 40 объектов в 16 населенных пунктах находятся в разной стадии реконструкции.

В Уссурийске, Арсеньеве, Находке, Партизанске, Спасске-Дальнем по нацпроекту появились сразу по несколько новых парков и скверов, отремонтированы десятки придомовых пространств. Во Владивостоке в прошлом году открыли семь скверов, а в этом благоустраивают пляжные территории.

На 2022 год сами приморцы уже определили более 40 объектов для благоустройства.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ выделило на развитие городской инфраструктуры Приморья и Хабаровского края дополнительно 1,184 млрд рублей.