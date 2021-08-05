Ульяновск, 5 августа, 2021, 07:15 — ИА Регнум. В Нижегородской области ульяновские полицейские задержали подозреваемого в краже денежных средств у престарелых граждан. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В отделы полиции Ульяновска стали поступать заявления от пенсионеров по факту хищения у них денег. В ходе разбирательств установлено, что во всех случаях к престарелым приходил неизвестный и заводил разговор о якобы причитающихся им льготам, после чего оформлял с ними некие документы на их получение. В ведомстве отмечают, что после его ухода потерпевшие обнаруживали пропажу денег.

Подозреваемого задержали в Нижегородской области и доставили в Ульяновскую область. В полиции полагают, что злоумышленник «гастролировал» по различным регионам, а затем прибыл в Ульяновск.

«Он искал пенсионеров, которым сообщал о возможных льготах, в процессе общения отвлекал их и находил места, где у них хранились сбережения, после чего подменял деньги на купюры «банка приколов», — говорят в УМВД.

В настоящее время пострадавшими по делу проходят ульяновец 1928 года рождения, оставшийся без 30 тыс. рублей, и жительница города 1931 года рождения, у которой украли 110 тыс. рублей.

Подозреваемый арестован, по всем фактам возбуждены уголовные дела. В полиции не исключают, что количество фактов противоправной деятельности может вырасти, в том числе пострадавшими могут быть жители других регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области передано в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя одной из производственно-инвестиционных компаний. Его обвинили в мошенничестве на 140 млн рублей.

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