Москва, , 07:12 — REGNUM Общий бюджет главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины на 2020 год составлял 3,565 млрд гривен ($130 млн), говорится в материалах исследования «Военная разведка», подготовленного экспертами Русланом Пуховым и Полом Робинсоном.

«На 2021 год бюджет ГУР одобрен в размере 4 млрд гривен ($146 млн), столько же, сколько на СВРУ (Службу внешней разведки Украины — ред.), но более чем в три раза меньше расходов на СБУ (Служба безопасности Украины — ред.) — 15 млрд. гривен (547 млн)», — цитирует РИА Новости материалы исследования.

Отмечается, что в ГУР считают такой бюджет недофинансированным на 50%, поскольку он едва покрывает половину потребностей даже по состоянию на 2019 год. Речь идет, прежде всего, о недостатке денег на модернизацию парка боевой и специальной техники, две трети которой достигли возраста 25 лет.

Полученные экспертами данные говорят, что в 2015—2019 годах новое оборудование находилось только в распоряжении части военной разведки центрального подчинения.

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