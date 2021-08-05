Якутск, 5 августа, 2021, 07:23 — ИА Регнум. В столице Якутии Якутске 5 августа в воздухе виден дым. Его принесло из Кобяйского района республики, где горят леса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

(сс) skeeze Лесной пожар

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Горожанам рекомендовано сократить физическую активность, при сильной задымлённости носить маски, систематически полоскать горло и промывать нос. Женщинам и детям советуют не выходить на улицу, гипертоникам — часто измерять давление.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии продолжает действовать 178 природных пожаров. МЧС спасает сёла республики, сбрасывая воду с вертолётов.