Владивосток, 5 августа, 2021, 07:14 — ИА Регнум. За шесть месяцев 2021 года Банк России получил от приморцев 59 жалоб на мошенничество. В основном жители оказывались жертвами социальной инженерии или кибермошенничества, и оспаривали факты заключения договоров от их имени. Единичные жалобы поступили на утечку персональных данных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка РФ 5 августа.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

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В 52 случаях мошенники представлялись сотрудниками кредитных организаций. Они применяли методы социальной инженерии, в том числе оказывали разного рода психологическое давление, чтобы получить конфиденциальные данные, а также убеждали их оформить кредит и перевести все деньги на чужой счет. Еще в семи случаях кибермошенники действовали под видом сотрудников микрофинансовых организаций.

«Банки и микрофинансовые организации вправе не возмещать ущерб жертвам мошенников, поскольку чаще всего люди сами содействуют злоумышленникам, раскрывая персональные данные, коды из сообщений, открывая вирусные ссылки и скачивая приложения для удаленного доступа. Поэтому при возникновении затруднительной ситуации, которая как-либо связана с вашими деньгами и конфиденциальными данными, обязательно остановитесь и подумайте. Если поступил странный звонок — положите трубку. И всегда проверяйте информацию, не дайте себя обмануть», — сказала главный эксперт аппарата Дальневосточного ГУ Банка России Ирина Баянова.

В целом по сравнению с 2020 годом приморцы стали реже жаловаться в Банк России на кредитные и микрофинансовые организации — 880 жалоб против 972. Всего за полгода жители края направили регулятору более 1,3 тыс. жалоб на участников финансового рынка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии возбудили уголовное дело после обращения жительницы Казани с заявлением о телефонных мошенниках. Женщине удалось вовремя распознать обман и обратиться в полицию.