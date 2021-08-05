Ульяновск, 5 августа, 2021, 06:59 — ИА Регнум. В Ульяновской области прогнозируется очередное ухудшение погодных условий. Об этом сообщает управление МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Солнце

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По данным ведомства, с 5 по 9 августа в лесах местами по области ожидается высокая пожарная опасность (четвёртого класса). В связи с этим объявляется «жёлтый» уровень опасности, который означает, что погода потенциально опасна.

Напомним, что всего предусмотрено пять классов пожарной опасности, самый высокий — пятый класс.

Спасатели призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности в условиях сухой и жаркой погоды.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области практически ежедневно регистрируют травяные пожары. Что касается лесных пожаров, то с начала пожароопасного сезона потушили более 70 возгораний.