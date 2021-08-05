Петропавловск-Камчатский, 5 августа, 2021, 06:59 — ИА Регнум. На Камчатке осудят генерального директора коммерческой организации. Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 августа в дальневосточной транспортной прокуратуре.

Алексей Иванов ИА REGNUM Морской порт Камчатки

Читайте также: Под Рязанью задержали скрывавшуюся 10 лет аферистку

Выяснилось, что фирма должна была провести дноуглубительные работы в морском порту Петропавловска-Камчатского. Необходимо было извлечь 65 тыс. кубических метров грунта на общую сумму 52 млн рублей. По факту же, как показала экспертиза, было извлечено 33,8 тыс. кубических метров. Сумма невыполненных работ составила 24,8 млн рублей.

Но подрядчик, получивший аванс в 26 млн рублей, представил документы о том, что выполнил работы в полном объёме, и через суд взыскал оставшуюся часть денежных средств. Однако получить деньги ему не удалось — заказчик был признан банкротом, и фирма, которая проводила дноуглубительные работы, была поставлена в очередь кредиторов.

Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд.

Как сообщало ИА REGNUM, женщину, более 10 лет находившуюся в розыске, задержали полицейские в селе Алеканово Рязанской области. Злоумышленницу подозревают в крупном мошенничестве — она за три миллиона долларов США пообещала клиенту «помочь» с назначением на должность заместителя главы Сочи.