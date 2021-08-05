Тайюань , Китай, 5 августа, 2021, 06:59 — ИА Регнум. Китай успешно вывел два мультимедийных спутника на заданную орбиту, сообщает 4 августа агентство Синьхуа.

Cristóbal Alvarado Minic Запуск ракеты Чанчжэн-11

Пуск был совершен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-6» в 19:01по пекинскому времени.

Запуск стал 382-м полетным заданием для ракет-носителей серии «Чанчжэн». Подробности о конкретном назначении спутников не уточняются.