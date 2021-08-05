Абакан, 5 августа, 2021, 07:12 — ИА Регнум. В городе Черногорске в Хакасии военные медики Центрального военного округа (ЦВО) развернули мобильную ПЦР-лабораторию на базе социально-оздоровительного центра имени А. И. Лебедя. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ

Минобороны России Набор для ПЦР-исследования

пресс-служба ЦВО «Специалисты медицинской службы провели ряд мероприятий для подготовки аппаратуры к проведению исследований и лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-19). После проверки аппаратуры военные медики провели загрузку первых образцов собранных материалов у пациентов».

В первую очередь мобильная лаборатория будет обеспечивать проведение ПЦР-тестов у пациентов с COVID-19, которые проходят лечение в военном госпитале ЦВО, развёрнутом на базе реабилитационного центра по решению министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасию 17 июля самолётами военно-транспортной авиации из Челябинской области прибыли медики ЦВО, которые на базе Черногорского социально-оздоровительного центра имени А. И. Лебедя приступили к лечению пациентов с лёгкой и средней степенью тяжести COVID-19. Военные медики были направлены в регион по обращению губернатора Хакасии Валентина Коновалова.

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