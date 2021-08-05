Пекин, 5 августа, 2021, 06:57 — ИА Регнум. По официальным данным, в общей сложности 134 млн китайцев имеют долгосрочную медицинскую страховку, сообщает 4 августа агентство Синьхуа.

Медицина

Сорок девять городов по всей стране были включены в пилотную программу по предоставлению страховки. Национальное управление безопасности здравоохранения Китая и Министерство гражданской администрации КНР недавно выпустили документ, устанавливающий стандарты для определения уровня инвалидности для тех, кто будет получать услуги по долгосрочному уходу.

Страховка покрывает стоимость услуг по уходу, если застрахованный не в состоянии заниматься деятельностью, необходимой для повседневной жизни.