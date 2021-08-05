Пекин, 5 августа, 2021, 06:53 — ИА Регнум. Растительный покров Китая неуклонно увеличивался в течение последних двух десятилетий, в то время как экоклимат ключевых регионов продолжал улучшаться, согласно официальному синей книге, опубликованной 4 августа, сообщает агентство Синьхуа.

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С 2000 по 2020 год нормализованный дифференцированный вегетационный индекс (NDVI), ключевой показатель покрытия зеленью в Китае, значительно вырос, говорится в «синей книге», опубликованной Метеорологическим управлением Китая.

По сравнению с уровнем с 2000 по 2019 год, NDVI вырос на 6% с 2016 по 2020 год, что стало лучшим пятилетним показателем растительного покрова с 2000 года, говорится в документе. В книге отмечается, что экологический климат в ключевых районах неуклонно улучшается.

С 2005 по 2020 год пустынные районы бассейна реки Шиян на северо-западе Китая сократились, в то время как расширение пустыни в целом замедлилось.

Для каменистых пустынных районов Гуанси индекс осенней растительности показал значительную тенденцию к увеличению с 2000 по 2020 год, а экологическая ситуация в регионе продемонстрировала тенденцию к улучшению.