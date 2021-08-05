Чебоксары, 5 августа, 2021, 06:52 — ИА Регнум. В Чувашии при спортивной школе олимпийского резерва № 4, которая является крупнейшей в республике, строится спортивно-оздоровительный комплекс. Он возводится рядом с ледовым дворцом в Новочебоксарске, сообщили ИА REGNUM в министерстве спорта республики.

Cap.ru Спортивно-оздоровительный комплекс при республиканской школе хоккея Чувашии

В спортивном ведомстве отмечают, что новый спортивный объект реконструировали из здания бывшей компрессорной станции, расположенной рядом с ледовым дворцом «Сокол». Оно готово на 90%, его планируется сдать к сентябрю. На данные цели выделено 35,7 млн рублей.

На первом этаже спорткомплекса обустроят спортивный зал и зал с интерактивными хоккейными тренажёрами, на втором — искусственный лёд. В настоящее время на территории комплекса установили воркаут-площадку с тренажёрами и площадку для занятий игровыми видами спорта. Сюда также поставят спортивно-технологическое оборудование для подготовки хоккеистов и фигуристов.

Спортивная школа олимпийского резерва № 4 — крупнейшая спортшкола Чувашии. На её балансе находятся ледовый дворец «Сокол» в Новочебоксарске, крытый ледовый каток «Кристалл» в посёлке Вурнары и региональный центр хоккея в Чебоксарах. Ранее спортшкола получила 25 млн рублей федеральной субсидии на обновление оборудования и инвентаря.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года в Чувашии было подписано распоряжение о списании в Чебоксарах здания спортивной школы по плаванию для последующего строительства нового спортивно-оздоровительного комплекса. Речь идёт о двух объектах «Спортивной школы олимпийского резерва № 9 по плаванию» минспорта Чувашии.

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