Якутск, 5 августа, 2021, 07:04 — ИА Регнум. В Якутии продолжает действовать 178 природных пожаров. МЧС спасает сёла республики, сбрасывая воду с вертолётов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе ведомства.

BLM Лесной пожар

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Сложная лесопожарная ситуация сохраняется в девяти районах республики — Вилюйском, Верхневилюйском, Мирнинском, Горном, Жиганском, Кобяйском, Нюрбинском, Олекминском и Сунтарском. Там зафиксировано в общей сложности 142 очага возгорания. Под угрозой находились четыре села — Бясь-Кюёль, Кырыкый, Кылайы и Сюльдюкар. Сейчас ситуация в них стабилизировалась. С целью тушения пожаров вертолёты МЧС сбросили за сутки шесть тонн воды, за неделю было проложено свыше 100 км минерализованных полос.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка с лесными пожарами на территории Якутии остается напряженной, густой дым распространяется на значительные территории. За сутки с 3 по 4 августа число возгораний возросло на 11.