Токио, , 06:47 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) приступил к дисциплинарному разбирательству по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Сейчас формируется список свидетелей, сообщил 5 августа журналистам официальный представитель комитета Марк Адамс.

«Дисциплинарное разбирательство было открыто вчера. Сейчас решается, кто должен быть опрошен по этому делу, кто должен быть услышан. Процесс продолжается», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Тимановская оказалась в центре скандала после того, как отказалась участвовать в эстафете 4×400 м на летних Олимпийских играх в Токио. Она раскритиковала решение спортивных властей Белоруссии назначить её на эту эстафету, и после отстранения от дальнейшего участия в Играх «в связи с эмоционально-психологическим состоянием», попросила политическое убежище в Австрии.

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