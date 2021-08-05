Пекин, 5 августа, 2021, 06:46 — ИА Регнум. Национальная метеорологическая обсерватория Китая продлило желтое предупреждение о высоких температурах после того, как волны жары обрушились на некоторые районы страны, сообщает 4 августа агентство Синьхуа.

Pezibear Жара

В дневное время 4 августа в некоторых районах Синьцзяна, Сычуани, Чунцина, Хубэя, Гуйчжоу, Хунани, Цзянси, Гуанси и Гуандуна температура воздуха превышала 35 градусов по Цельсию, сообщил Национальный метеорологический центр.

Температура в некоторых из этих регионов достигала 37−39 градусов по Цельсию, в то время как в некоторых районах Синьцзяна температура превысила 40 градусов по Цельсию, сообщили в центре.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, при этом красный цвет представляет собой наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания.